▼福岡県（福岡管区気象台）

【福岡地方】雨

【北九州地方】雨

【筑豊地方】雨

【筑後地方】雨

▼佐賀県（佐賀地方気象台）

【南部】雨

【北部】雨

▼長崎県（長崎地方気象台）

【南部】雨

【北部】雨

【壱岐・対馬】くもり時々雨

【五島】雨

▼熊本県（熊本地方気象台）

【熊本地方】雨

【阿蘇地方】雨

【天草・芦北地方】雨

【球磨地方】雨

▼大分県（大分地方気象台）

【中部】雨

【北部】雨

【西部】雨

【南部】雨

▼宮崎県（宮崎地方気象台）

【南部平野部】くもり時々雨

【北部平野部】くもり時々雨

【南部山沿い】くもり時々雨

【北部山沿い】くもり時々雨

▼鹿児島県（鹿児島地方気象台）

【薩摩地方】くもり時々雨

【大隅地方】くもり時々雨

【種子島・屋久島地方】くもり後一時雨

【奄美地方】くもり時々晴れ

▼沖縄県（沖縄気象台ほか）

【本島中南部】晴れ後時々くもり

【本島北部】晴れ後時々くもり

【久米島】晴れ後時々くもり

【大東島地方】晴れ時々くもり

【宮古島地方】晴れ時々くもり

【石垣島地方】晴れ時々くもり

【与那国島地方】晴れ時々くもり