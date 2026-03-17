九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄） あす（１８日）の天気
▼福岡県（福岡管区気象台）
【福岡地方】雨
【北九州地方】雨
【筑豊地方】雨
【筑後地方】雨
▼佐賀県（佐賀地方気象台）
【南部】雨
【北部】雨
▼長崎県（長崎地方気象台）
【南部】雨
【北部】雨
【壱岐・対馬】くもり時々雨
【五島】雨
▼熊本県（熊本地方気象台）
【熊本地方】雨
【阿蘇地方】雨
【天草・芦北地方】雨
【球磨地方】雨
▼大分県（大分地方気象台）
【中部】雨
【北部】雨
【西部】雨
【南部】雨
▼宮崎県（宮崎地方気象台）
【南部平野部】くもり時々雨
【北部平野部】くもり時々雨
【南部山沿い】くもり時々雨
【北部山沿い】くもり時々雨
▼鹿児島県（鹿児島地方気象台）
【薩摩地方】くもり時々雨
【大隅地方】くもり時々雨
【種子島・屋久島地方】くもり後一時雨
【奄美地方】くもり時々晴れ
▼沖縄県（沖縄気象台ほか）
【本島中南部】晴れ後時々くもり
【本島北部】晴れ後時々くもり
【久米島】晴れ後時々くもり
【大東島地方】晴れ時々くもり
【宮古島地方】晴れ時々くもり
【石垣島地方】晴れ時々くもり
【与那国島地方】晴れ時々くもり