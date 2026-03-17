去年8月、酒田市で横断歩道を渡っていた女子中学生をはね過失運転致傷の罪で実刑判決を受けた男の控訴審初公判が17日仙台高裁秋田支部で開かれました。裁判で検察側は控訴棄却を求める一方、弁護側は減刑を求め、即日結審しました。



この裁判は去年8月、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道で、横断歩道を渡っていた当時14歳の女子生徒を軽乗用車ではねて頭などに大けがをさせたとして、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告(62)が過失運転致傷の罪に問われたものです。

女子生徒は、事故から半年が経過したいまも意識不明の重体です。去年11月、山形地裁酒田支部の大畑朋寛裁判官は「被害者はわずか14歳にして全治不明で、今後も意識回復の可能性は乏しく結果は重大」などと述べ、佐藤被告に拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しましたが、佐藤被告はこれを不服として控訴していました。

17日の控訴審初公判で、検察側は控訴棄却を求めました。一方、弁護側は「被告は一貫して反省の言葉を述べていて被害者とそのご家族に謝罪文を送っている。1審の判決は他の同様の裁判の判例と比べ量刑が重すぎる」と述べ、減刑を求めました。

控訴審は17日で結審し、判決は4月21日に言い渡される予定です。

なお、重体となっている女子生徒の中学校では、14日に卒業式が行われ同級生たちが学び舎を巣立ちました。被害を受けた女子生徒の卒業証書は担任から保護者へ手渡される予定だということです。