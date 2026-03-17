女優の森日菜美（２４）が１７日までにＳＮＳを更新。１６日に迎えたフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」の最終回のオフショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに「フジテレビ『呼び出し先生タナカ』最終回でした」と書き出すと、番組のオフショットを公開。森は水色の花束と卒業証書を手に持ったショットを披露した。他にも、ＭＣを務めた「アンガールズ」の田中卓志とアシスタントの「シソンヌ」長谷川忍との３ショットをはじめ共演者との写真を投稿した。

番組に“おバカ”な生徒役で出演していた森は「約４年前に右も左も分からない私にとって全てを教えてくれた場所！！『もりひな』という名前を付けて頂いてグループ組んで歌ってダンスして披露したり時に泣いちゃったり、毎回の収録が何よりも楽しくてこんなにも愛のある番組に携われてとても幸せでした。語れないくらい思い出いっぱいーー！まるで本当の学校みたいで、出会いも学びも経験も全部抱きしめたいくらい宝物です」と思いをつづり、最後は「最後に卒業証書頂いて、涙 改めて本当にありがとうございました！」と感謝の言葉で投稿を締めた。

この投稿に「呼び出し先生タナカ最終回お疲れ様でした。楽しかったです。４年間ありがとうございます。森日菜美ちゃん可愛いです。」「４年間お疲れさまでした ひなちゃんを知ったのが、この番組でした 制服姿めっちゃ似合ってる」「ひなみんの可愛さも面白さ、ひなみんの良い所が沢山発揮されてユニットデビューではアイドルな一面も観れて沢山番組の雰囲気を盛り上げてくれたひなみんの活躍を観れた楽しい番組だったよね！！寂しいけど卒業証書も貰えて思い出一杯の番組だよね！！楽しい時間を沢山くれてありがとうだよ！！」「寂しいけど、卒業おめでとう」など労いのコメントが寄せられている。