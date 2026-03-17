2児の母親で吉本新喜劇の山田花子（51）が17日、ブログを更新。次男の歯の治療で一緒に病院に行ったことを報告した。

この日は休日で次男“ロナウドちゃん”と口腔外科に行ったと説明。次男は過剰歯という、前歯の歯茎の奥にいらない歯が2本あり、「矯正するのに邪魔になるので抜くことになりました」と明かした。

そのうちの1本がかなり奥にはえていることもあり、何本も麻酔の注射を受けたため「泣いて可哀想でした…」と母親としてオロオロ。結果、１時間以上かけて無事に抜いてもらい、医師から「めっちゃ頑張りましたよ！たくさん褒めてやって下さい」と言われたという。

帰宅後、痛み止めの薬を飲んで次男はふて寝。ただ、治療後に“ご褒美何がいい？”と聞いたら「ロナウドちゃん“シール！”やって」「可愛いね」と爆笑。「好きなシール、たくさん買ってあげるよ！！」「これで矯正できるね。立派なロナウドちゃんでした」と褒めながら約束した。山田は次男がシールに大ハマりしていることを16日までにブログで明かしていた。

この投稿にファンは「ロナウドちゃんお疲れ様でした」「えらい！えらい！大人なでも麻酔注射、怖いし痛いのに…いっぱい誉めてあげて下さい」「ご褒美シールが良いなんてロナウドちゃん可愛い」「たくさんシール買ってもらってね」などとコメントを書き込んだ。