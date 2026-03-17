意思に反して大きな声が出てしまう「トゥレット症」と闘う配達員の男性が、デリバリー専門店をオープンしました。

【写真を見る】15秒に1回大きな声が出る“トゥレット症”のウーバー配達員 デリバリー専門店｢あいよキッチン｣オープン 看板メニューは油そば 名古屋

名古屋市中区に住む、ウーバー配達員の𥔎松怜音（あべまつ・れおん）さん31歳は、小学生の頃からトゥレット症という難病と向き合っています。

トゥレット症は、意思とは関係なく体が動いたり声が出たりする病で、怜音さんの場合、約15秒に1回、大きな声が出てしまう症状があります。

それでも、ウーバー配達員として働きながら、自らの体験をもとに病気への理解を広げる活動を続けてきました。

看板メニューは…トロトロの豚軟骨がのった「油そば」

調理師免許を持つ怜音さんの夢は、トゥレット症の人たちが症状を気にせず、安心して過ごせる飲食店をつくることです。その第一歩として、名古屋市内にデリバリー専門店「あいよキッチン」をオープンしました。

店は、中区の繁華街にある小さなアパートの一室を改装して作られました。

4年間の配達で貯めた資金で開業し、トロトロになるまで煮込んだ豚軟骨をのせた油そばが看板メニューです。

（𥔎松怜音さん）

「メニュー開発に試行錯誤の毎日です。一食で満足してもらえるように、ボリュームにもこだわっています」

怜音さんは、「トゥレット症のことをもっと知ってほしい」と、これからも店と配達の仕事を通じて発信を続けたいと話しています。



料理の注文は、ウーバーイーツ（Uber Eats）のアプリなどからできるということです。



【東京油そば池永（あいよキッチン）】

油そば（麺200グラム）1200円

温玉乗せ炙りチャーシュー丼 1560円

肉汁と食べるネギ温玉とろとろ豚軟骨丼 1500円 など