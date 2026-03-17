瀬戸内市の備前長船刀剣博物館の一部が、今月（3月）20日に、リニューアルオープンします。刀剣をより身近に感じられる仕掛けもお目見えしていて、メディア向けの内覧会が開かれました。

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きらびやかに輝く刃文。

約40口の刀剣が並ぶ、瀬戸内市の備前長船刀剣博物館です。

「日本刀の聖地・長船」から伝統を後世に伝えていこうと開館して今年で22年。今年1月から進められてきたガイダンス施設の改修が終わり、新たに生まれ変わりました。

複製された刀剣に触ることができる

（前田唯キャスター）

「リニューアルされて、このように複製された刀剣を触ることができるんです。では、一足先に、あっ、結構重たいです。ずっしりしています」

中に入ってみると、この没入感。来館者に「体験してもらうこと」を意識した作りになっています。

こちらは刀剣の材料である玉鋼。ほかにも刀を研ぐ砥石など工程ごとに、材料や道具を実際に手に取ることができます。

「鎬（しのぎ）を削る」この言葉の由来も、実は刀の「鎬（しのぎ）」に由来しています。古くから、私たちの暮らしに刀剣が結びついていることが展示を通して伺えます。

（備前長船刀剣博物館 塩田勇館長）「日本刀の素晴らしさ、そういったものを感じ取っていただき、この長船の地域にたくさん刀鍛冶がおりましたので、そういったことをしっかり感じ取っていただいて、日本刀を好きになっていただければ」

国宝「山鳥毛」が期間限定で入場制限なしで公開

今回のリニューアルに合わせて、戦国武将・上杉謙信の愛刀で国宝の「山鳥毛」が期間限定で、入場制限なしで公開されます。新たに生まれ変わった「日本刀の聖地・長船」で、刀剣の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。