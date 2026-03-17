プレミアリーグ第30節のエヴァートン戦でアーセナルのマックス・ダウマンが与えたインパクトは大きかった。試合を決めただけでなくプレミアリーグ最年少ゴールという記録も生み、プレミアのレジェンドたちも驚きを口にした。



まだ16歳のダウマンだが、彼の成長は将来的なチーム編成に大きな影響を与える可能性がある。元マンチェスター・ユナイテッドのリオ・ファーディナンド氏は、自らのYouTubeチャンネルで、キャプテンのマルティン・ウーデゴーが押し出されるかもしれないと語った。





「本当に、キャプテンがいなくなるかもしれないよ。ダウマンは自分のポジションをこなせるし、（エベレチ・）エゼも自分のポジションをこなせるし、（ブカヨ・）サカも自分のポジションをこなせて、中央にも入ってプレイできる。すごいことだよ」「サカは来季、今季よりもずっといいシーズンを送るだろう。統計的にも間違いなくそうだ。今季は調子が悪かったからね」ウーデゴーは攻撃的MFのポジションだが、現在はエゼがおり、またサカがそのポジションに入ってプレイするオプションがある。また、ダウマンは現在は右ウイングでプレイするものの、10番や8番の資質もあるといわれ、ウーデゴーのポジションに入ってプレイすることも将来的にあるかもしれない。ウーデゴーはカラバオ杯決勝までに戻ってこられるかもしれないとミケル・アルテタ監督は語っていたが、負傷が重なった今季は思うように出場時間を伸ばせないでいる。エゼらとの競争とダウマンの台頭によってポジションを失ってしまうのだろうか。