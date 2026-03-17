石巻から世界へ広がった「Made in Local」──石巻工房15年の歩みと15の家具
東日本大震災から15年。石巻で生まれた家具ブランド「石巻工房（ISHINOMAKI LABORATORY）」の歩みをたどる展覧会「15 Years After 石巻工房の歩みと15の家具」が、東京・西麻布のKarimoku Commons Tokyoで開催されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
本展では、石巻を起点に広がってきたものづくりの思想と、その歩みを象徴する15点の家具を紹介。あわせて、石巻でまちづくりを支える人々のインタビュー映像を通して、地域とともに育まれてきた価値観や関係性にも光を当てています。
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石巻工房の活動は、2011年の震災直後、「暮らしに必要なものを自分たちの手でつくる」という実践から始まりました。混乱と不安のなかで、人々が必要なものを考え、手を動かし、つくり出す。そのDIY精神とデザインの思考が重なり合うことで、石巻工房のものづくりは動き始めたといいます。
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それから15年。
石巻のまちは時間とともに姿を変え、石巻工房の活動に関わる人々も増えました。石巻で生まれたものづくりの思想は、いまでは日本各地、さらには世界へと広がっています。
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その広がりを象徴するのが「Made in Local」という考え方です。地域ごとに異なる素材や環境、人の関係性を読み取り、その土地の文脈のなかで家具をつくる。石巻で培われたこの姿勢は、各地のデザイナーやメーカーとの協働を通して、持続的なデザインのネットワークとして発展してきました。
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会場には、芦沢啓治、安積朋子、トラフ建築設計事務所、ドリルデザイン、Norm Architects、Philippe Malouinなど、国内外のデザイナーによる石巻工房の代表的なプロダクトが並びます。15の家具は単なる製品ではなく、思考や試行の積み重ねを映し出す存在として紹介されています。
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印象的なのは、それらの家具に共通する簡潔さと力強さです。
素材の特性を丁寧に読み取り、構造を素直に組み立てる。装飾を削ぎ落としたシンプルな佇まいのなかに、人が使う場面や地域との関係性までが静かに織り込まれています。
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展示では家具の紹介だけでなく、石巻の商店街やコミュニティ、クリエイティブや文化に関わる人々へのインタビュー映像も上映されています。石巻という土地で培われた人のつながりや価値観が、デザインの背景として立ち上がってくる構成です。
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震災からの復興という言葉だけでは語りきれない時間が、そこにはあります。
石巻工房が示してきたのは、困難のなかから生まれた一時的なプロジェクトではなく、人と地域の関係性から生まれる持続的なデザインのかたちです。
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石巻というローカルを起点にしながら、世界へと広がっていく思想。
15年という節目に振り返るその歩みは、デザインが社会とどのように関わり得るのかを静かに問いかけています。
INFORMATION
15 Years After 石巻工房の歩みと15の家具
会期：2026年3月11日（水）〜4月23日（木）
時間：12:00〜18:00
会場：Karimoku Commons Tokyo
住所：東京都港区西麻布2-22-5
入場料：無料
共催：ISHINOMAKI LABORATORY、Keiji Ashizawa Design
協力：カリモク家具株式会社
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本展では、石巻を起点に広がってきたものづくりの思想と、その歩みを象徴する15点の家具を紹介。あわせて、石巻でまちづくりを支える人々のインタビュー映像を通して、地域とともに育まれてきた価値観や関係性にも光を当てています。
石巻工房の活動は、2011年の震災直後、「暮らしに必要なものを自分たちの手でつくる」という実践から始まりました。混乱と不安のなかで、人々が必要なものを考え、手を動かし、つくり出す。そのDIY精神とデザインの思考が重なり合うことで、石巻工房のものづくりは動き始めたといいます。
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それから15年。
石巻のまちは時間とともに姿を変え、石巻工房の活動に関わる人々も増えました。石巻で生まれたものづくりの思想は、いまでは日本各地、さらには世界へと広がっています。
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その広がりを象徴するのが「Made in Local」という考え方です。地域ごとに異なる素材や環境、人の関係性を読み取り、その土地の文脈のなかで家具をつくる。石巻で培われたこの姿勢は、各地のデザイナーやメーカーとの協働を通して、持続的なデザインのネットワークとして発展してきました。
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会場には、芦沢啓治、安積朋子、トラフ建築設計事務所、ドリルデザイン、Norm Architects、Philippe Malouinなど、国内外のデザイナーによる石巻工房の代表的なプロダクトが並びます。15の家具は単なる製品ではなく、思考や試行の積み重ねを映し出す存在として紹介されています。
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印象的なのは、それらの家具に共通する簡潔さと力強さです。
素材の特性を丁寧に読み取り、構造を素直に組み立てる。装飾を削ぎ落としたシンプルな佇まいのなかに、人が使う場面や地域との関係性までが静かに織り込まれています。
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展示では家具の紹介だけでなく、石巻の商店街やコミュニティ、クリエイティブや文化に関わる人々へのインタビュー映像も上映されています。石巻という土地で培われた人のつながりや価値観が、デザインの背景として立ち上がってくる構成です。
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震災からの復興という言葉だけでは語りきれない時間が、そこにはあります。
石巻工房が示してきたのは、困難のなかから生まれた一時的なプロジェクトではなく、人と地域の関係性から生まれる持続的なデザインのかたちです。
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石巻というローカルを起点にしながら、世界へと広がっていく思想。
15年という節目に振り返るその歩みは、デザインが社会とどのように関わり得るのかを静かに問いかけています。
INFORMATION
15 Years After 石巻工房の歩みと15の家具
会期：2026年3月11日（水）〜4月23日（木）
時間：12:00〜18:00
会場：Karimoku Commons Tokyo
住所：東京都港区西麻布2-22-5
入場料：無料
共催：ISHINOMAKI LABORATORY、Keiji Ashizawa Design
協力：カリモク家具株式会社