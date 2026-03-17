途中出場で衝撃3ラン「この瞬間は忘れません」25歳・森下翔太が感謝の投稿「最高のチームメイト、応援団と共に…」【WBC】
試合には敗れたものの、大一番で放った3ランは森下の大きな財産になりそうだ(C)Getty Images
手応えと悔しさが交錯する投稿だ。
3月16日、野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太（阪神）は、公式インスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の本塁打映像を公開し、「World Baseball Classic 最高の瞬間でした！この瞬間は忘れません」などと現在の心境を明かしている。
【写真】「この瞬間は忘れません」「ほんとに悔しい」手応えと悔しさが交錯する森下翔太の実際の投稿
現地時間14日に米マイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラ戦での一撃だ。この試合、2回表の守備から途中出場すると、3回一死二、三塁の場面で相手先発レンジャー・スアレスの5球目チェンジアップを捉え、これが左翼席への一時勝ち越し3ランに。試合は侍ジャパンが5-8で逆転負けを喫した。
さらに、続く文面では、「この熱量が野球の素晴らしさ、スポーツの素晴らしさだと改めて実感しました。ありがとうございました！」と感謝のコメント。「WBCに感謝します。野球は世界最高のスポーツです」と英文でもメッセージを綴っており、興奮冷めやらぬ様子だ。
選手への敬意も示し、「最高のチームメイトと最高の応援団と共に世界一を目指して戦った事を誇りに思います！結果としてはほんとに悔しいですが、もっとレベルアップして必ずリベンジしたいと思います」と力を込めている森下。「WBCを通して野球の面白さを沢山の人に知ってもらえたら嬉しいです！」と締めくくった。
その後も、「明日からはシーズンに向けて頑張ります！」とストーリーズ上で意気込んでいる森下だが、果たして今季はどんなパフォーマンスが飛び出すだろうか。“爪痕”を残した25歳のさらなる進化から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]