“手作りゼリー”で苦手なコーヒーと距離を縮める！ 「固めるだけでここまで可能性が広がるのか…」【書評】
【漫画】本編を読む
オリジナル連載『苦手なコーヒーをわかりたい』は、“非コーヒー飲者”である著者・おけべち氏（＠okbechi）が、あえて苦手なコーヒーを趣味に掲げ、その魅力を模索していくコミックエッセイだ。ひと口に「コーヒー」といっても、その楽しみ方はじつにさまざま。飲むことだけにとどまらない著者ならではの向き合い方には、思わず感心させられるときがある。
カフェで購入した豆を使ってコーヒーと牛乳が二層に分かれたおしゃれなカフェオレを楽しんだ著者。新たに挑戦したのは、手作りのコーヒーゼリー。「そういえば…コーヒーゼリーってコーヒーだな」「もしかして自作できたりするのでは…？」と思いついたのがきっかけで、材料を調べてみるとコーヒーとゼラチンだけで作れるという。
また生クリーム代わりに牛乳を加えて混ぜてみると、二層カフェオレにも負けない“写真映え”する一杯が完成。「ゼラチンで固めるだけでここまで可能性が広がるのか…」「次は別の豆で試してみよう」とあれこれ思案する様子からは、コーヒーがすでに“飲むだけの存在”を超え、立派な趣味として定着しつつあることが伝わってくる。こうして人は、少しずつコーヒーの魅力にハマっていくのかもしれない。
文＝ハララ書房