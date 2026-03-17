箱根湯本駅からバスまたはタクシーで約30分の場所にある「箱根 ひばり乃（はこね ひばりの）」は、2025年10月にオープンしたばかりの宿。「箱根ガラスの森美術館」や「箱根ラリック美術館」などの観光地が徒歩圏内にありながら、自然に囲まれた静かなエリアにたたずんでいます。

「箱根 ひばり乃」では、旅館とホテルを融合し、食体験を堪能できる独自のオーベルジュスタイルを提案。こだわり抜いた会食料理とデザートによる美食体験を味わいながら、優雅なひとときを過ごすことができます。



ご褒美CHECK

客室は全11部屋で、全室に露天風呂または半露天風呂を完備。別荘のように、プライベートな時間をゆったりと過ごすことができます。

到着して宿に入ると、洗練された居心地のよい空間が出迎えてくれます。モノトーンと黒のアクセントでスタイリッシュでありながら、ウッド素材が随所にあしらわれていて、温かみを感じられます。

ラウンジスペースは大きな窓に面していて、やわらかな自然光が入り快適に過ごせます。開放的な中庭を眺めながら、優雅にくつろげそう。

ウェルカムスイーツとウェルカムドリンク

宿に到着すると、カフェ＆ラウンジにてウェルカムスイーツのおもてなしがあり、季節に合わせた、専属パティシエによるオリジナルのスイーツを楽しめます。この日は、「抹茶の練り切り」と「ごまの琥珀糖」のプレートをいただきました。

「抹茶の練り切り」は、白あんと抹茶を練り込んで、中に松の実を包んだお菓子。上品な甘さでほろりとした食感に、松の実がアクセントになっています。「ごまの琥珀糖」は、カリッと軽やかな食感で、口の中にごまの香りがふわっと広がります。

お菓子に合わせてセレクトされた紅茶も一緒に。この日の紅茶はアールグレイ。華やかですっきりとした味わいが、上品な和菓子にぴったりでした。



ご褒美CHECK

宿への到着時だけでなく、滞在中はコーヒー・紅茶を無料で注文可能。コーヒーにもこだわりがあり、地元で焙煎された豆が使われています。ラウンジでは本を読んだり、大切な人とゆっくり語ったりと、思い思いの時間を過ごせます。

バー＆ラウンジの奥の階段から2階に上がると、レストランスペースが。ラグジュアリーステイでありながら、アットホームに楽しく過ごしてほしいというこだわりがあり、オープンな空間に設計されています。とはいえ、隣の席との間隔が広いため、落ち着いて食事を楽しめるのも特徴です。

ご褒美CHECK

目の前で料理人と向き合えるカウンター席もあり、料理長とも近い距離で「箱根 ひばり乃」ならではの食体験を堪能できます。和食人による包丁さばきや、繊細で美しい盛り付けを間近で楽しんでほしいという思いや、職人との対話も楽しんでほしいという思いがあるのだそう。

「ブランド和牛を愉しむすきしゃぶ会席」

※写真はコースの一部。内容は時期によって変更する場合あり。

「箱根 ひばり乃」の夕食では、すきしゃぶ、しゃぶしゃぶ、会席の3コースを提供しています。今回は、特に若い世代に人気だという「すきしゃぶ会席」のコースをいただきました。その一部をご紹介します。

食材は、全国各地でとれたおいしいものを厳選。京都出身の料理長によるコースは、どれも華やかな京会席がベースになっています。

コースの1品目は、前菜の盛り合わせ。奥の切子の器の中は、ズワイガニときゅうりの和物。生のカニは新鮮で甘みが強く、さっぱりとしたきゅうりや土佐酢のジュレとの相性が抜群です。

左手前の麻の葉のグラスは、フグの身皮と身をポン酢おろしと薬味であえたもの。歯ごたえがよく、旬のフグを堪能できます。



ご褒美CHECK

季節に合わせた旬のおいしい食材を全国各地から集め、それを組み合わせてひとつの料理に仕立てているのが、「箱根 ひばり乃」の料理の魅力。器は作家ものをセレクトしたり、オリジナルでオーダーしたりと随所にこだわりが見られ、美しい盛り付けや演出も必見です。

右手前のゆずの器には、車エビ、アオリイカ、あわびをこのわた（ナマコの内蔵の塩辛）で和えたものと、エビの足の素揚げが盛られています。

このわたで和えた食材は、熱々のプレートで石焼に。好みの加減で軽く火を通し、炙りながらいただきます。香ばしさが漂って食欲をそそります。長めに炙り、お焦げを楽しむのもおすすめ。 ついお酒が欲しくなるおいしさです。

ご褒美CHECK

「箱根 ひばり乃」では、お酒のメニューも充実。全国各地の日本酒が揃っていて、リーズナブルなものからお祝い用の豪華なものまで幅広いので、シーンや料理に合わせて楽しめます。和食に合うワインも豊富で、グラスでも注文可能。専属のソムリエに相談しながらオーダーしてみてくださいね。

お造り3点盛りは、伊勢エビの華やかな存在感がインパクト大。伊勢エビの身を炙って花のように仕立てて、金粉で飾られています。プリプリの食感と、うま味と甘みが凝縮された極上の味わいです。

右手前は、アオリイカといくらで椿に見立てられています。白い身が透き通って美しく、味と食べごたえも抜群。

左手前は、金目鯛の皮を炙ってネギを巻いたもの。炙ることで特有の脂のおいしさが引き立っています。

メインのすきしゃぶのお肉は、近江牛のサーロイン。軟らかくて、お肉を引き立てる味付けが絶品。ひとり200gが用意されるので、心ゆくまで堪能できます。野菜は、時期に合わせた旬のものが全国から集められています。白菜、水菜、下仁田ネギ、しめじ、フルーツトマトなど、すき焼きと相性がいい食材がたっぷり。お好みで薬味の大根おろしやネギと一緒にいただきます。

すきしゃぶには、おいしいご飯が欠かせません。静岡県御殿場産の「ごてんばこしひかり」を使った、土鍋の炊き立てご飯が提供されます。

ご飯鍋は、和食業界で定評のある信楽・雲井窯のもの。備長炭と一緒に炊かれ、ふっくらとお米がたっています。料理とのバランスもよく、つい箸が進みます。

食事のフィナーレを飾るのは、見た目も美しいデザートプレート。白味噌のパルフェとビスキュイ、ごまのアイスとチュイールに、ゆずクリームが添えられています。白味噌のまろやかな甘みと、濃厚な黒ゴマの味わいがマッチ。白味噌のパルフェにはマスカルポーネを使用し、和の食材がモダンで新鮮なデザートに昇華されています。

全室に半露天風呂が備わった上質な客室

デラックスルーム

客室は全部で11部屋。広々としたツインベッドのデラックスルームには自然光がたっぷり入り、窓から山の眺望も楽しめます。



和モダンルーム

和のテイストとスタイリッシュなモダンさを兼ね備えた、ダブルベッドの和モダンルーム。シックなインテリアで、まさに大人の隠れ宿のようなステイを満喫できます。

和モダンルームの半露天風呂

ご褒美CHECK

「箱根 ひばり乃」では、全室に半露天風呂が備わっています。プライベート空間で箱根の自然と温泉を堪能できる、夢のようなステイを叶えられます。

スタンダードルームの半露天風呂

プライベートな露天風呂だからこそ、好きな時間に何度でも自由に入れるという贅沢。静かな森の中の温泉で、体も心もほぐしてみては。

温泉をたっぷりと堪能した後は、和モダンな浴衣に着替えます。身にまとうだけで、旅行気分も盛り上がること間違いなし！宿泊の記念に写真撮影をしてもいいですね。

洗面台は、広々としていてスタイリッシュ。ウッド調の洗面ボウルがおしゃれです。2人で並んでも十分な大きさの鏡もうれしい。夜のケアや朝の身支度の際、気分が上がりそうです。

充実したアメニティも魅力。クレンジング・洗顔・化粧水・乳液が入った、豪華なPOLAのスキンケアキットが用意されています。

メッシュポーチには、基本的なボディタオル・コットン・綿棒に加え、しっかりとケアできる電動歯ブラシや木製ブラシが入っています。ダイソンの最新のドライヤーも備わっていて、ヘアケアも心配いりません。



宿に入って正面にたたずむバーカウンターには、お酒がずらり。かなりの本数が揃えられています。なんと「箱根 ひばり乃」オリジナルのウィスキーも並んでいるのだそう。チェックインの時間帯からバーテンダーがいるので、日が明るいうちからでも気軽にお酒を楽しむことができます。

ラウンジ横のテラスには自由に出られるので、ほどよい気温の時期には、自然の香りや太陽の暖かさ、さわやかな風を感じながらドリンクを楽しめます。

ご褒美CHECK

数あるお酒のなかから何を飲もうか迷う場合は、バーテンダーに相談を。好みや気分によって、オリジナルカクテルのオーダーにも対応してもらえます。

食後の時間はラウンジ横にある空間もオープンになり、隠れ家のようなスペースでお酒を飲みながら過ごすことができます。

壁に飾られた、鮮やかな色彩による「ひばり」の絵画が印象的。館内のいたるところに、宿の名前でもある「ひばり」をイメージした絵などが、50枚ほど飾られています。

奥にはグランドピアノが設置されていて、プロのピアニストによるイベントも時折開催。お祝いごとでお客さんが滞在されるときには、スタッフのピアノ演奏でおもてなしをすることもあるのだそう。

滞在中に、食やお酒、温泉とさまざまな楽しみ方ができる「箱根 ひばり乃」。別荘のように安心感とラグジュアリーが共存した空間で、ここでしかできないご褒美体験を楽しんでみて。



■箱根 ひばり乃（はこね ひばりの）

住所：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1285-17

TEL：0460-83-3977

営業時間：チェックイン15〜18時/チェックアウト11時

料金：1泊2食付 5万8850円〜（2名1室利用時、1名あたり、サービス料込）

オープニングイベントとして、ホームページからの予約で20％OFFを実施中

アクセス：小田原駅東口から桃源台行き箱根登山バスで約45分（仙郷楼前・バス停下車徒歩約5分）、箱根湯本駅からバスまたはタクシーで約30分

Text：河合華子（vivace）

Photo：箱根 ひばり乃、河合華子（vivace）

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。



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