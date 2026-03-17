ソウルからNYへ！BTS、4年ぶりにアメリカで“完全体”ステージ披露　Spotifyイベント開催決定

BTSが、4年ぶりに“完全体”でアメリカのステージに立つ。

3月16日（以下、現地時間）、米音楽メディア「ローリングストーン」の報道によると、BTSは3月23日に米ニューヨークでスペシャルイベント「Spotify×BTS：SWIMSIDE」を開催する。

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今回のイベントは、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースを記念して行われるもので、彼らは2022年4月にラスベガスで開催された「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - Las Vegas」以来、約4年ぶりにアメリカのステージに立つ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

イベントはSpotifyが主催し、BTS楽曲の上位リスナーやARMY（ファンダム名）1000名が招待される。大規模な公演形式ではなく、ファンとより近くで交流することを目的とした小規模ステージとなる予定だ。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。この模様はNetflixを通じて世界190カ国以上に生中継される予定で、世界中から熱い視線が注がれている。