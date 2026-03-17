「イケメン集団が日本のコンビニに…」『ボイプラ2』発のALD1、変装なし“爆買い”ショットに反響殺到！

ボーイズグループ ALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、日本のコンビニに出没し話題となっている。

3月17日、ALPHA DRIVE ONEの公式Iインスタグラムが更新され、「Oops… bought too much」というコメントと共に数枚の写真が投稿された。

【写真】「イケメン集団が…」ALD1、日本のコンビニに出没！

公開された写真には、日本のコンビニを訪れたメンバーたちの姿が収められている。それぞれ思い思いに商品を手に取り、日本での買い物を満喫している様子だ。また、変装をすることなく持ち前のビジュアルを披露しており、プライベートな空間でも隠しきれないオーラでファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「一平ちゃん持ってる！」「買ってくるかぁ...」「こんなイケメン集団が突然日本のコンビニに現れたら夢かと思う」「かわいい」といった熱い反応が寄せられている。

（写真＝ALPHA DRIVE ONE公式Instagram）

（写真＝ALPHA DRIVE ONE公式Instagram）

なお、ALPHA DRIVE ONEは前日の3月16日、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、日本デビュー前ながら圧巻のパフォーマンスを披露して大きな注目を集めたばかりだ。

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。