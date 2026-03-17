プライム1スタジオ、コミックの「ジョーカー」の1/4スケールスタチュー予約開始DXボーナス版には「バットマン：ダムド」をモチーフにした頭部が付属
プライム1スタジオは、「アルティメットプレミアムマスターライン バットマン（コミック） ジョーカー (Concept Design by Lee Bermejo) DX ボーナス版」の予約受付を3月17日より開始した。価格は204,490円。発売は2027年8月から11月の予定。
本商品は、同社ハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつ「アルティメットプレミアムマスターライン」にて、ブライアン・アザレロ氏とリー・ベルメホ氏によるコミックの「ジョーカー」を1/4スケールで立体化したもの。ベルメホ氏本人をコンセプトデザイナーに迎え、2019年に発表された1/3スケールスタチューがコンパクトな1/4スケールで再登場する。DXボーナス版には「バットマン：ダムド」をモチーフにした頭部が付属。
赤みを帯びた白目、生々しく裂けた口元、不快感を生む黄ばんだ歯列。その青白い顔は、約7年の歳月で進化した造形・彩色技術が注がれ、アップデートされている
翻るロングコートやエキゾチックレザーのシューズなども、ベルメホ氏の画風を高精細に捉えた仕上がり
特製ベースは「バットマン：ノエル」の意匠も取り入れたもの
自由を奪われたバットマン。側面で顔をみせるロビン。背面に刻まれたバットシグナル。それらを踏み台にすることで、ジョーカーの存在感をより一層際立たせている
大きく口を開き、嗤うように叫ぶ
致命傷を受けてなお、ニヒルな笑みを浮かべる
さまざまな戦いの場面を演出できるよう、表情の異なる頭部も用意されている
ヘッドスタンドも使い、自由にカスタマイズを楽しめる
DXボーナス版には、「バットマン：ダムド」をモチーフにした頭部が付属する
髑髏を思わせる形相が、この世ならざる場所へと誘う
「アルティメットプレミアムマスターライン バットマン（コミック） ジョーカー (Concept Design by Lee Bermejo) DX ボーナス版」概要
価格：204,490円
発売時期：2027年8月～11月
販売数量 ：450
シリーズ ：バットマン（コミック）フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン
サイズ：1/4 Scale
53×36×34cm（全高×全幅×奥行）
重量：約10.35kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・頭部×3（薄笑い、叫び、ダメージ）
・特製ベース
・ヘッドスタンド×2
・ボーナス特典：頭部×1（ダムド）、ヘッドスタンド×1
※本DXボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s26)