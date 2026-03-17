【一番くじ 僕のヒーローアカデミア -紡がれる想い-【2次受注】】 予約期間：3月17日17時～3月26日23時59分 12月 発送予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -紡がれる想い-」の2次受注分を3月17日17時より一番くじONLINEにて受付を開始する。価格は1回790円。

本製品は、アニメ「僕のヒーローアカデミア」に注目したくじとなっており、A賞には「緑谷出久 ～雄英高校1-A～」、B賞には「爆豪勝己 ～雄英高校1-A～」、C賞には「緑谷出久 ｰ頑張れ、デクｰ」、D賞には「爆豪勝己 ｰこれは俺たちの物語だｰ」のMASTERLISEフィギュアが用意されているほか、「オールマイトサウンドぬいぐるみ MASTERELIVE COLLECTION」「SOFVICちゅ」「ステーショナリー」「キャンバス風ボード」「ラバースタンド」、ラストワン賞には「オールマイト～シルバーエイジ～ MASTERLISE EXTRA」などがラインナップしている。

2026年2月に発売した本製品だが、3月12日より行なっていた1次受注の再販分が予約終了しており、今回2次受注分の予約受付を「一番くじONLINE」にて実施している。なお、予定数に達した時点で注文受付を終了するが、要望が多数の場合は、再度受付を行なう場合がある。

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -紡がれる想い-」

A賞 緑谷出久 MASTERLISE ～雄英高校1-A～B賞 爆豪勝己 MASTERLISE ～雄英高校1-A～C賞 緑谷出久 MASTERLISE ｰ頑張れ、デクｰD賞 爆豪勝己 MASTERLISE ｰこれは俺たちの物語だｰE賞 オールマイトサウンドぬいぐるみ MASTERELIVE COLLECTIONF-1賞 SOFVICちゅ 緑谷出久F-2賞 SOFVICちゅ 爆豪勝己F-3賞 SOFVICちゅ 麗日お茶子F-4賞 SOFVICちゅ 轟焦凍F-5賞 SOFVICちゅ オールマイトF-6賞 SOFVICちゅ エンデヴァーF-7賞 SOFVICちゅ ホークスG賞 ステーショナリーH賞 キャンバス風ボードI賞 A組集合！ラバースタンドラストワン賞 オールマイト～シルバーエイジ～ MASTERLISE EXTRA

A賞 緑谷出久 MASTERLISE ～雄英高校1-A～

B賞 爆豪勝己 MASTERLISE ～雄英高校1-A～

C賞 緑谷出久 MASTERLISE ｰ頑張れ、デクｰ

D賞 爆豪勝己 MASTERLISE ｰこれは俺たちの物語だｰ

E賞 オールマイトサウンドぬいぐるみ MASTERELIVE COLLECTION

F-1賞 SOFVICちゅ 緑谷出久

F-2賞 SOFVICちゅ 爆豪勝己

F-3賞 SOFVICちゅ 麗日お茶子

F-4賞 SOFVICちゅ 轟焦凍

F-5賞 SOFVICちゅ オールマイト

F-6賞 SOFVICちゅ エンデヴァー

F-7賞 SOFVICちゅ ホークス

G賞 ステーショナリー

H賞 キャンバス風ボード

I賞 A組集合！ラバースタンド

ラストワン賞 オールマイト～シルバーエイジ～ MASTERLISE EXTRA

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会