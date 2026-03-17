「令和の米騒動」で高騰したコメの値段がいま、値下がり傾向にあります。消費者にとってはうれしい知らせですが、売り手の米穀店は苦境に立たされています。



■平山翼記者

「こちらのスーパーマーケットではコメ売り場を先月 レジの横に移動させました ずらりと並べられているのは5キロ3000円台のコメ ほかにも3000円台のコメが確認できます」





福岡市中央区のスーパーマーケットでは17日、コメの値段がピークだった年末年始ごろと比べて約400円値下げしています。最も安いのは九州産のブレンド米で3759円でした。思わぬ安値に売り場で電話をかけ始める買い物客がいました。■男性客「（Ｑ．電話で何を話していましたか？）（コメの値段が）ちょっと安く感じたので 妻に今までいくらで買っていたかなと確認の電話をしたところだった （Ｑ．奥様はなんて言われましたか？）結局電話つながらなかったので でも買って帰ろうと思った」スーパーマーケットでコメの値段が下がっている理由を聞いてみました。■サニー平尾店・崎秀嗣店長「全体的にコメの在庫が飽和状態というか 過剰になっていると聞きますので 在庫を売り切るために 価格を今下げているのではないかなとは思います」農林水産省によりますと8日までの1週間に全国のスーパーマーケットで販売されたコメの平均価格は5キロあたり4013円で、前の週と比べて60円値下がりしました。4週連続の値下がりで3000円台が目前に迫っています。コメの値段の下落で苦境に立たされているのが米穀店です。■小川ひとみアナウンサー「たくさんのコメが並んでいるんですが 福岡県の元気つくしは以前の値札と比べると400円値下げしています」こちらの米穀店では先月末から、コメの値段を5キロあたり400円ほど値下げしました。また、去年12月から続けているのが店頭販売の限定セールです。店に買いに来た客には、さらに100円から200円値引きしています。■いしぬき米穀店・石貫徹也さん「（Ｑ．値下げの理由は）スーパーマーケットとか（コメの値段が）全体的に下がってきていますし それに合わせて値下げさせていただきました」石貫さんは、今回の値下げは“苦渋の決断”だったといいます。■小川アナウンサー「倉庫には たくさんのコメが積み上げられています」倉庫に積み上げられているのは、ほとんどが米不足の時に高値で仕入れたコメです。在庫を抱えないためのやむをえない値下げでした。さらに頭を抱えるのが、中東情勢の影響を受けた燃料価格の値上がりです。佐賀や熊本にトラックで仕入れに行くこともあり、輸送コストは上がる見込みです。■いしぬき米穀店・石貫徹也さん「値下げした後なので いまさら（値段を）上げるわけにはいかないので コメを入れるビニール袋も今後（値段が）上がってくると思うので まとめて仕入れたりで対応していこうかなと思っています」コメの価格に詳しい宮城大学の大泉一貫名誉教授は今後の見通しについて「在庫を抱える卸売業者は ことしの新米が出る前に売り切らないといけない そのため来月からことし6月にかけて3000円台前半まで下がるのではないか」との見方を示しています。