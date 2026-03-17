ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプラージヒル。山形市役所職員の内藤智文選手が悲願の初優勝を果たしました。苦節を経た、異色の“公務員ジャンパー”、内藤選手本人に喜びの声を聞きました。



現地時間の15日、ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプ第26戦、ラージヒル。山形市在住で山形市役所職員の内藤智文選手が131.5メートルを飛び、初優勝を飾りました。

現在もノルウェーで次の試合に向けて調整を続ける内藤選手に今の思いを聞きました。





小坂憲央アナウンサー「いま何時ごろですか？」内藤選手「朝7時ですね」小坂アナ「朝早くから申し訳ありません！まずは内藤さん、ワールドカップ初優勝！どういう風に感じていますか」内藤選手「まあそうですね。あんまり何も感じてない。うれしい気持ちはありますけども」小坂アナ「比較的淡々としているような印象…」内藤選手「わりと。強風で1本で終わってしまって転がってきた優勝だった。次を頑張りたいという気持ちの方が大きいですね。ただ本当に、本当に大変なのでワールドカップで優勝するのは。私が“この立場”でたどり着けたのは一つ大きいかなと」異色の公務員ジャンパー・内藤選手は東京都出身。社会人選手時代、コロナ禍のあおりを受け解雇されるなど、道のりは順風満帆ではありません。現在も、他の市職員と変わらない勤務時間で働きつつ、練習を重ねてきました。小坂アナ「仕事をしながら競技を続ける大変さは内藤さんしか分からない所があると思う。どういった所が一番大変？」内藤選手「余裕がない所ですかね、時間とお金に。海外遠征は当然お金がかかますし、国内遠征もお金をかけようと思えばいくらでもかけられてしまう。資金面はかなりコントロールしていかないと大変。でも、そうした中でも優勝はたどり着ける場所なんだなと感じた」内藤選手の職場、山形市役所スポーツ課のグループラインには16日こんな投稿が。山形市役所スポーツ課遠藤一人 課長「職場のグループLINEに16日朝6時ごろ連絡をもらった。今回は絶対に個人で表彰台に上るんだと意気込みを話していたので現実になって良かった」内藤選手「今季初めは『表彰台目指してなんとかがんばります！』と話していたが、『ちゃんとてっぺん取ってこい！』と言われた。それが本当にできてしまった。『できちゃったんですけどこんな感じです』と」今シーズンは残りわずか。内藤選手は、3月末まで最大で5試合に出場します。内藤選手「2週間前はフライングヒルで4位に。全体的にジャンプの状態はいい。自信も大分ついてきた。シーズン初めに比べると安心して飛べるようになってきた。残りはフライングヒルしかないので自己ベストの242.5メートルをまずは超えていきたい。山形に来て、世界に飛び出すことができて本当に感謝している。本当にいい環境だと常々思っている。もっともっと応援されるような選手になれるよう頑張っていくので引き続き応援をよろしくお願いします！」