１７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４．５２ポイント（０．１３％）高の２５８６８．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０．４１ポイント（０．１２％）高の８８２６．７３ポイントと小幅に続伸した。売買代金は２６８２億５８８０万香港ドル（約５兆４４８３億円）となっている（１６日は２６４４億５３４０万香港ドル）。

原油供給不安の後退が相場を支える流れ。米国・イスラエルとイランの戦争は続いているが、ベッセント米財務長官は１６日、事実上閉鎖されていた「オイルロード」要衝のホルムズ海峡で中国やインドなどのタンカーが運航を再開していると発言した。世界的な原油供給確保のため、米国はイランの石油タンカーによる海峡航行も容認していると述べている。また、１〜２月の中国経済統計が概ね良好だったことも引き続き支えとなった。中国景気の持ち直しが意識されている。ただ、上値は重い。過度な原油供給不安が薄らいだとはいえ、中東情勢を巡る不透明感は依然としてくすぶっている。昨夜に上昇一服していたＷＴＩ原油先物は、日本時間１７日の時間外取引で再び騰勢を強めた。引けにかけてハンセン指数などが上げ幅を削っている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が４．６％高、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）と不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）がそろって４．４％高と上げが目立った。吉利については、ＧＰＵ大手の米エヌビディアが１６日、自動運転車（ＡＶ）開発向けプラットフォーム「ドライブ・ハイペリオン（ＤＲＩＶＥ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ）」の採用企業に同社も挙げたことが支援材料。業容拡大の期待も高まった。

セクター別では、中国の不動産が高い。龍湖などのほか、旭輝（８８４／ＨＫ）が５．６％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が３．９％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が３．４％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．８％ずつ上昇した。前日公表された不動産関連の統計では、１〜２月の全国不動産開発投資額（名目ベース）が中国全体で前年同期比１１．１％減とマイナスが続いたものの、減少率は２５年通年の１７．２％から縮小し、市場予想（１９．３％減）より小幅に収まっている。

自動車セクターもしっかり。吉利のほか、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が５．５％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．０％高、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が１．９％高で引けた。零ホウに関しては、通期決算が初めて黒字になったことも材料視された。

半面、半導体セクターはさえない。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が６．４％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．７％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．４％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．３％ずつ下落した。そのほか、ネット株の一角も値を下げ、ハンセン科技（テック）指数は０．１％逆行安している。

本土マーケットは４日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．８５％安の４０４９．９１ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。電力、宇宙・軍需産業、インフラ建設、自動車、資源・素材の一角なども売られた。半面、金融は高い。医薬、消費関連、産金、不動産、空運も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）