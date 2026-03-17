【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで準決勝が行われ、ベネズエラがイタリアに４―２で逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。

決勝は１７日（同１８日）に行われ、２大会ぶり２度目の優勝を目指す米国と対戦する。

ベネズエラ４―２イタリア

ベネズエラは１点を追う七回、アクーニャ、ガルシア、アラエスの３連続適時打で逆転。イタリアは三回以降に得点を奪えず、過去最高の４強で大会を終えた。

アメリカに雪辱期す

準々決勝で劣勢をはね返して日本を破ったベネズエラが、準決勝の舞台でも試合をひっくり返した。ロペス監督は「必ず逆転できる、逆転を目指して戦えると確信していた」とにやり。旋風を起こしていたイタリアを退けて初の決勝進出に、選手たちはクラブハウスで踊り、歓喜を分かち合った。

再三走者は出すものの、決め手に欠いた打線がようやくつながったのは七回だ。二死一塁で９番チョウリオ（ブルワーズ）が中前打でつなぐと、スタジアムが沸いた。一、三塁となって１番アクーニャ（ブレーブス）。三遊間への深いゴロは、俊足を生かして内野安打に。頼れる中心選手の同点打でチームは波に乗った。続くガルシア（ロッキーズ）は左前、３番アラエス（ジャイアンツ）は中前へ運ぶ。３連続適時打で流れを引き寄せた。日本戦では本塁打で逆転劇を演じたが、この日はコツコツつなぎ、しぶとさを発揮した。

頂上決戦でぶつかる米国には、前回は準々決勝で敗れている。待ちに待った雪辱の機会が最後に訪れた。アクーニャが「自分たちの野球を貫く」と言えば、ガルシアは「日本戦やイタリア戦と同じようにプレーし、ベネズエラがどんな国かを世界に示さなければならない」と力込めた。どんな展開でも諦めず、新たな歴史を作るつもりだ。（マイアミ 平沢祐）

ベネズエラ・ロペス監督「選手たちはすでに明日の試合に集中している。祖国のために全力を尽くすつもりだ」