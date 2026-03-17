被害女性「本当に気持ち悪くて屈辱的」「実刑を」　母親が娘の状況「とてもメンタル面乱れた」　元ジャンポケ・斉藤慎二被告の裁判で

女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の裁判で、被害を訴える女性が「本当に気持ち悪くて屈辱的だった」と話しました。

「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で、初対面だった20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われていて、初公判で無罪を主張しています。

17日の裁判では、被害を訴える女性のビデオリンクによる証人尋問が行われ、「初対面で、斉藤被告が妻子持ちであるのも知っていたので、仕事中のロケバスでキスをしてくるのは異常じゃないかと思って怖くなった」「本当に気持ち悪くて屈辱的だった」と心境を語りました。

また、斉藤被告からの示談の申し入れを断るつもりであることを明らかにした上で、「罪を認めて欲しい。実刑を求めます」と話しました。

一方、女性の母親の証人尋問はパーティション越しに行われ、事件当日について「娘から『ジャンポケ斉藤めっちゃ気持ち悪いんだけど。チューしようとしてきた』という内容のLINEが来た」と証言しました。

娘から帰宅後に具体的な行為を聞かされた際「とにかくまずうがいをしてと言った。娘の体が汚れてしまってすごく嫌だった」と心境を語りました。

娘の事件後の状況については「とてもメンタル面が乱れた。寝るのが怖い。寝るためには睡眠薬が不可欠。日によって気持ちの浮き沈みが激しい」と訴えました。