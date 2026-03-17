全国各地の人気店の出来たての味を楽しめるイベント、「春のグルメパーク」が秋田市で始まりました。



1週間ずつで店を入れ替え、3週間で20店舗が登場する予定です。



秋田市の西武秋田店では全国のうまいものを集めたイベントを定期的に開いています。



17日に始まった「春のグルメパーク」は、1週間ずつで店を入れ替え、3週間で20店舗が登場する予定です。





普段は店まで足を運ばなければ食べられない各店自慢の一品が並びます。また、これまでは「県外」の店を招いて販売していましたが、今回から、県内の人気店も参加しました。にかほ市のハンバーガー専門店「kncダイナー」。八幡平ポークのベーコンを使ったボリュームたっぷりの人気ニューです。［ベーコンチーズバーガー1,566円税込］田村修アナウンサー「おお、うまい…てりやきの甘さとこの香ばしさ、ベーコンの香ばしさ最高ですね」西武秋田店 菊地麻美さん「全国にも名前の知れたお店とかもありますので、是非この秋田の自慢の味を皆さんに知っていただきたいなと思います」「春のグルメパーク」は来月6日まで開かれています。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします