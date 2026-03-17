原寸大で超リアル。

1994年に発売された、ソニーの家庭用ゲーム機「PlayStation」。現在のPS5に進化する過程で本体はデザインを変えてきましたが、純正コントローラーの「DUALSHOCK」は初代からPS4まで概ね変わらず、PS5の「DualSense」にもそのDNAを感じます。

やはり初代DUALSHOCKは、四角いゲーム機本体同様にプレステを象徴するアイコン的な存在ですよね。当時遊んだ人たちは愛着があるでしょうけども、だからといって観賞用に飾ることはあっても、コントローラーを外へ持ち歩くことはまずありません。それがガジェットポーチにでもならない限りは、の話ですけども。

柔らかいDUALSHOCK

funboxの「シリコーンポーチ DUALSHOCK」は、初代PlayStationのコントローラーをシリコン製で忠実に再現したポーチ。裏面のファスナーを開くと、充電器やコード、イヤホンなどの小物を収納できます。

ストラップの先には本体に接続するコネクターがチャームになっています。そのままプレステに挿してみたいですね。

Image: funbox

通常、ガジェットポーチはカバンの中に収めますが、コレに限っては外にぶら下げて魅せるスタイルでいきたいものです。

カラバリはグレーとブラックの2色展開で2,178円（税込）。見付けたら即買いですね。ホントにこれ超欲しいです。

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Source: funbox