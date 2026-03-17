高市首相の訪米が迫る中、圧力を強めるトランプ大統領。トランプ大統領の真意について、日本テレビの山崎大輔ワシントン支局長に2つのポイントで聞きます。

1.日本に再三協力を要求 ホンネは？

2.中国訪問延期 その狙いは？

――まず1つめ、ホルムズ海峡の安全確保に向けて何度も何度も日本に言及しましたが、この発言からはどんなホンネが見えてくるでしょうか。

思うように支持が広がらないトランプ大統領にとって、日本にいち早く参加を表明させて流れをつくりたい考えです。

安全保障でアメリカに頼る日本は、トランプ氏にとって最も圧力が効く相手の一つで、同盟国としていわば踏み絵をふませる形で協力を迫っています。これ実は関税交渉の時と同じ構図で、日本が最初に巨額の対米投資を約束したことがその後、ほかの国との合意のひな型となり流れをつくったといえます。

トランプ氏はこれまで、同盟国がアメリカの軍事力にただ乗りしてきたと何度も非難していて、今回も同盟国である日本に強い圧力をかけ、強引に流れをつくりにいっているといえます。

――2点目ですが、中国訪問を1か月延期する考えを示しました。唐突にも見えますが狙いはあるのでしょうか？

これはトランプ政権がいま、イラン攻撃への対応に追われて、中国との会談まで手が回っていないといわれているので、準備時間を確保したいということです。

トランプ大統領にとって米中の会談は、支持者や経済界にアピールするためにも、いま一番の関心事です。トランプ大統領は前日には、中国が艦船を派遣しなければ会談を「延期するかも」と、中国訪問を取引に使うような言いぶりでした。

しかし、16日は戦闘の最中だから行けないと軌道修正しました。ここでも中国への配慮がにじんでいます。