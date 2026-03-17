「対岸の火事ではなかった」ホルムズ海峡“封鎖”でとんかつ店に不安の声　揚げ物用のラードや食用油など価格上昇も「客に値上げ言いづらい」

油でアツアツに揚げられたとんかつ。

衣に包丁を入れると、食欲をそそるサクサクとした音が響きます。

一方で、店で聞かれたのはラードや食用油の価格上昇を心配する声です。

特選とんかつ すぎ田・佐藤光朗さん：

もうずっと上がってるんでね。今後まだまだ値段が落ち着かないと思うので、そこが心配。

イラン情勢の緊迫に伴い、ホルムズ海峡の事実上の封鎖状態が続く中、アメリカのトランプ大統領は16日、日本などを名指しした上でホルムズ海峡における船舶の安全確保について、「喜んで支援すべきだ」と主張。

高市首相は17日の参議院予算委員会で「法的に可能な範囲で、何ができるのか精力的に検討している」と強調しました。

高市首相：

ことによっては、国会の承認が必要なミッションもあるが、（その場合は）幅広く各党・各会派の代表に丁寧に話をしたい。

こうした中で、イット！取材班が訪ねたのは「ミシュランガイド」のビブグルマンにも選ばれる東京・台東区の有名とんかつ店「特選とんかつ すぎ田」。

揚げもの作りにはラードを使用しています。

イラン情勢の緊迫化により、原油の供給量が減ると植物油などを原料とするバイオ燃料の需要が高まり、食用油やラードなどの価格を押し上げるという懸念が広がっています。

特選とんかつ すぎ田・佐藤光朗さん：

（影響は）すごく感じております。対岸の火事ではなかったんですね。

「特選とんかつ すぎ田」のとんかつロースの価格は現在2700円。

1日に15kg使用するというラードの価格はこのところ上昇傾向にあり、今後さらに引き上げられる見込みだといいます。

そのため、店ではメニューを値上げすべきかどうか頭を悩ませていました。

特選とんかつ すぎ田・佐藤光朗さん：

業者は「来月から上がります」とみなさんおっしゃられるが、僕たちはお客さんに「来月から上がります」と言いづらい。

一方、食用油を巡っては国内の大手3社がすでに4月からの値上げを予定しています。

あるメーカーは「さらなる価格改定をせざるを得ない場面も想定される」としていて、影響が揚げ物など身近な食品価格に広がることへの警戒感が強まっています。