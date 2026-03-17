日本サッカー協会は１７日、ロス五輪世代のＵ―２１日本代表が３月に予定していたトルコ遠征の代替活動として韓国・天安にて、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦することが決まったと発表した。

当初は同期間にトルコのアンタルヤで２７日にＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だったが、米国とイランの軍事衝突による中東情勢の悪化を受けて中止となっていた。

協会を通して、大岩剛監督は「はじめにこの短期間の中で試合が実施できるよう調整いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。当初はアルバニア、セルビア両国との対戦でしたが、中東情勢の緊迫化を受けてトルコ遠征が中⽌となり、今回、韓国でアメリカ代表、韓国代表と対戦することとなりました。チームにとっては成⻑できる貴重な場となります。アメリカ代表はわれわれが⽬指す２０２８年のロサンゼルスオリンピックの開催国でもあり、選⼿個々の能⼒が⾼く、チームとしても⼒のあるチームです。韓国代表は今年１月に⾏われたＡＦＣ Ｕ２３アジアカップでの対戦以来となりますが、フィジカルを全⾯に押し出すサッカーを展開し、試合はとても難しいものになりました。それぞれ異なるスタイルのサッカーと独⾃の特徴を持つ両国との対戦を通じて、このチームがさらにレベルアップできるように準備していきたいと考えています」とコメントした。