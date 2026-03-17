元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身が数多く出演するテレビ番組の街ブラロケで最もやりやすい共演者の名前を明かした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでＮＨＫの名物番組「ブラタモリ」を紹介した記事が取り上げられたところでＭＣの垣花正が街ブラロケを得意とする北斗に「一緒に行くタレントさんや芸人さんで『この人はロケうまいな』って人は？」と問いかけ。

この言葉に北斗は「今までいろんな人とロケさせていただいたけど、私的には鬼越トマホークの金ちゃんと良ちゃんは、すっごいやりやすかった」と返答。

「自分がやりやすいだけじゃなくて、金ちゃんも良ちゃんも一般の方にすごい話しかけて。子供とかにも良ちゃんは見た目がスキンヘッドでガタイもいいし怖い感じだけど、子供をギュッと抱きしめて『元気かあ？』なんてやったら、最後に子供たちがお菓子を持って鬼越の２人のところに来て『食べて』みたいな」と自身の共演時を振り返ると「ああ、こうやって鬼越の２人は好かれて売れてるんだなあって」と続けた。

共演の作家・岩下尚史さんも「私も金ちゃんしか知らないんだけど、金ちゃんと企業訪問番組をやった時に初めて、あの人（その番組に）来たのに全部、台本が頭に入っていて。頭いいの！ 私、最初見た目で『嫌だな、こいつと１日いるの』って思ったけど、初めてであんなにうまくいったロケはなかったのに、ちょっといろんなことがあって、その回はボツになったの。先様の問題でね。幻の回になって」と振り返っていた。