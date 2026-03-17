通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１０．１５％に低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.15　9.13　9.05　9.17
1MO　9.66　7.80　8.54　8.15
3MO　9.79　7.40　8.77　8.06
6MO　9.76　7.23　8.85　8.09
9MO　9.80　7.22　8.95　8.15
1YR　9.67　7.18　8.95　8.13

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.68　12.25　9.43
1MO　9.15　11.01　8.46
3MO　9.52　10.70　8.31
6MO　9.64　10.47　8.27
9MO　9.75　10.43　8.30
1YR　9.71　10.29　8.23
東京時間16:32現在　参考値

　ドル円１週間は１０．１５％に低下している。今週はスポット相場が159円台で停滞しており、有事ドル買いと介入警戒がにらみ合っている状況。短期的には売買が拮抗しており、上下への抜け出しはみられていない。この状況を反映して、ドル円の短期ボラティリティー水準は低下している。