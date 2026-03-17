通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．１５％に低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．１５％に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.15 9.13 9.05 9.17
1MO 9.66 7.80 8.54 8.15
3MO 9.79 7.40 8.77 8.06
6MO 9.76 7.23 8.85 8.09
9MO 9.80 7.22 8.95 8.15
1YR 9.67 7.18 8.95 8.13
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.68 12.25 9.43
1MO 9.15 11.01 8.46
3MO 9.52 10.70 8.31
6MO 9.64 10.47 8.27
9MO 9.75 10.43 8.30
1YR 9.71 10.29 8.23
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１０．１５％に低下している。今週はスポット相場が159円台で停滞しており、有事ドル買いと介入警戒がにらみ合っている状況。短期的には売買が拮抗しており、上下への抜け出しはみられていない。この状況を反映して、ドル円の短期ボラティリティー水準は低下している。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.15 9.13 9.05 9.17
1MO 9.66 7.80 8.54 8.15
3MO 9.79 7.40 8.77 8.06
6MO 9.76 7.23 8.85 8.09
9MO 9.80 7.22 8.95 8.15
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.68 12.25 9.43
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3MO 9.52 10.70 8.31
6MO 9.64 10.47 8.27
9MO 9.75 10.43 8.30
1YR 9.71 10.29 8.23
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１０．１５％に低下している。今週はスポット相場が159円台で停滞しており、有事ドル買いと介入警戒がにらみ合っている状況。短期的には売買が拮抗しており、上下への抜け出しはみられていない。この状況を反映して、ドル円の短期ボラティリティー水準は低下している。