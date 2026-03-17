任期満了に伴う西川町長選挙の告示まで17日で3週間です。元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さんが出馬する意思を固めたことが分かりました。一方、現職の菅野大志町長は態度を明らかにしていません。



大泉敏男さんは西川町出身・在住の70歳です。県職員を経て、労働団体「連合山形」の会長や、東北労働金庫の常務理事・県本部長を務めました。その後、前回2022年の西川町長選に出馬しましたが、現職の菅野大志町長との一騎打ちに敗れました。2026年4月の西川町長選に出馬の意思を示したのは大泉さんが初めてです。YBCの取材に対し大泉さんは「菅野町長のパワーハラスメント疑惑を受け、町民から出馬の要望があった。第三者委員会の調査結果を踏まえて出馬を決断した」としています。





大泉敏男氏「町民も役場の職員の皆さんも笑顔で生き生きとできる職場、地域風土をもう一度考えていかないといけない」菅野町長による町職員らへのパワハラ疑惑をめぐっては、16日までに町議会の百条委員会と町の第三者委員会がいずれも複数のパワハラを認定しました。菅野町長は16日、町長選への対応を問われましたが、明言を避けました。菅野大志西川町長「第三者委員会の報告書を受け取ってしっかり精査し、後援会とも相談したい。熟慮中」西川町長選は2026年4月7日に告示され、12日に投開票が行われます。町の有権者数は3月1日時点で3928人です。