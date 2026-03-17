お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が、15日、Instagramを更新。妻でタレントの南明奈（36）の行動で息子が大喜びしたことを明かし、反響が寄せられている。

【映像】自宅の桜や3歳息子との親子ショット

2018年5月に南と結婚し、2022年7月には第1子となる男の子が誕生。これまでInstagramでは、家族で東京ディズニーシーを訪れた様子や、夫婦での仕事に付いてきた息子の姿、並んでブランコに乗る親子ショットなども公開し、「お子さんのおててがママそっくり！！」「お子さん、もうこんなに大きくなったんですね」などのコメントも寄せられていた。

妻・南明奈が育てた桜に3歳の息子が大喜び

2026年3月15日の更新では、息子が自宅で咲いた桜に喜んだことを報告。「家の桜が咲きました。息子くんは『ちょっと春が来た』って大喜び。綺麗に咲いてくれてありがとう、奥さんのお世話のおかげです」とつづった。

この投稿には「おうちに桜があるんですね、ステキです」「素晴らしい桜、家族愛のたまものですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）