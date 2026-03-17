仙北市から北秋田市までを走る、「秋田内陸100キロチャレンジマラソン」の実行委員会の総会が開かれました。



これまでの100キロと50キロの部に加え、今年の大会から新たに、仙北市の上桧木内地区をスタート地点とする70キロの部を設けることが決まりました。



大会のテーマは、「驀（まっしぐら）」です。



1989年に始まった、「秋田内陸100キロチャレンジマラソン」。





大会は今年で34回目となります。17日は、北秋田市で実行委員会の総会が開かれ、今年の大会の運営方針などを確認しました。マラソンのコースは、仙北市の角館から北秋田市の鷹巣までの100キロです。大会には、その100キロと50キロの2つの部がありますが、今年から新たに、70キロの部を設けることが決まりました。70キロは仙北市西木町上桧木内の「紙風船館」近くをスタートし、鷹巣を目指します。これまで大会に参加したランナーたちから希望する声があったことなどから、70キロの部の新設を決めたということです。また、現金書留での参加申し込みの受け付けを取りやめることも決まりました。大会にはインターネットで申し込むか、参加料を金融機関で振り込んだうえで申込用紙を郵送する必要があります。受け付けは、来月1日からです。100キロチャレンジマラソン大会実行委員会 武石辰久大会会長「秋田県は少子高齢化の県でありますので、やはりそういう沈滞ムードを少しでも、この大会によって盛り上げていけるような形にできればいいかなと思っております」今年の大会のテーマは「驀（まっしぐら）」。参加する“鉄人ランナー”たちはもちろん、運営側も来年予定する35回大会、また先へと前に進んでいきたいと意気込んでいます。スタートの号砲は、9月27日、日曜日に鳴らされます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします