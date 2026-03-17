ウェスト2位のスパーズがクリッパーズを撃破…9季ぶりに50勝到達

3月17日（現地時間16日）、ウェスタン・カンファレンス2位のサンアントニオ・スパーズが敵地のインテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。

試合は0－8のランを許してスタート。第1クォーター開始2分29秒にステフォン・キャッスルがフリースローでチーム初得点を挙げたものの、追いかける展開が続き、8点のビハインドを背負った。

第2クォーターは開始からキャッスル、ビクター・ウェンバンヤマ、ジョーダン・マグラフリンの連続得点で41－37と逆転。一度は同点に追いつかれたものの、ウェンバンヤマの3ポイントシュートなどで突き放した。

6－0のランで始まった後半は、第3クォーター残り5分49秒からデビン・バッセル、キャッスル、ハリソン・バーンズの連続得点で試合最大24点リード。その後は相手の追い上げに遭い、試合終了残り1分47秒からの連続失点で4点差まで詰め寄られたが、119－115で逃げきった。

接戦を制したスパーズは、61勝21敗の成績を残した2016－17シーズン以来9シーズンぶりに50勝到達。キャッスルがチーム最多23得点に7リバウンド8アシストを記録したほか、ウェンバンヤマが21得点13リバウンド4ブロック1スティール、バッセルが20得点、フォックスが18得点6アシスト2ブロックを挙げた。

■試合結果



ロサンゼルス・クリッパーズ 115－119 サンアントニオ・スパーズ



LAC｜37｜15｜30｜33｜＝115



SAS｜29｜37｜26｜27｜＝119

【動画】クリッパーズvsスパーズのハイライト