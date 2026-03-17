街クラブ出身の八戸18歳MF田中翼冴がデビュー! 大学出身2人も初出場、松本DF金子光汰は早くも2発目:百年構想L第6節ルーキー出場リスト
今月14日から15日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグ第6節では高校年代・大学から新たにプロ入りしたルーキー3人がJリーグデビューを果たした。
ヴァンラーレ八戸では街クラブのSoltilo Chiba FC U18から新たに加入したMF田中翼冴が後半31分から初出場。栃木SCでは立正大出身のDF田端琉聖が初陣でさっそくフル出場し、大分トリニータでは桐蔭横浜大出身のMF櫻井勇斗もピッチに立った。
松本山雅FCでは阪南大出身のDF金子光汰がDFながら今季2ゴール目を記録。いわきFCでは中央大出身のFW田中幹大が初アシストを記録している。
その他、阪南大出身でセレッソ大阪のFW金本毅騎、桐蔭横浜大出身でベガルタ仙台のGK高橋一平ら初のベンチ入りを果たした選手も。仙台では仙台ユース出身のFW古屋歩夢が13日に名古屋で行われたポストユースマッチに45分間出場した後、14日に仙台で行われたJ2・J3百年構想リーグにベンチ入りしていた。
▼J1百年構想リーグEAST
3/14 横浜F・マリノス 2-0 ジェフユナイテッド千葉
DF関富貫太(20、桐蔭横浜大→横浜FM) ▽75
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▽66
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) ▲24
3/14 水戸ホーリーホック 1-1(PK5-6) FC東京
なし
3/14 柏レイソル 0-1 FC町田ゼルビア
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▽60
FW徳村楓大(18、神村学園高→町田) SUB
3/14 鹿島アントラーズ 1-0 川崎フロンターレ
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲24
3/14 東京ヴェルディ 1-0 浦和レッズ
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽65
▼J1百年構想リーグWEST
3/14 清水エスパルス 1-1(PK4-2) ファジアーノ岡山
MF大畑凜生(22、法政大→清水) SUB
MF小倉幸成(20、法政大→岡山/特別指定) ▲45
3/14 名古屋グランパス 0-3 ヴィッセル神戸
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) SUB
3/14 京都サンガF.C. 1-2 セレッソ大阪
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ◎90
FW金本毅騎(21、C大阪→阪南大) SUB
3/14 サンフレッチェ広島 2-0 ガンバ大阪
なし
3/15 V・ファーレン長崎 1-0 アビスパ福岡
MF佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▲18
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
3/14 ベガルタ仙台 3-1 SC相模原
GK高橋一平(22、桐蔭横浜大→仙台) SUB
MF杉山耀建(22、中央大→仙台) ▲45
FW中田有祐(21、阪南大→仙台) ▲23
FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) SUB
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▲19
3/14 湘南ベルマーレ 2-1 モンテディオ山形
なし
3/15 ヴァンラーレ八戸 0-1 栃木シティ
GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB
DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB
MF田中翼冴(18、Soltilo Chiba FC U18→八戸) ▲14
3/15 ブラウブリッツ秋田 2-0 栃木SC
DF田端琉聖(22、立正大→栃木SC) ◎90
MF永井大士(22、桐蔭横浜大→栃木SC) ◎90
MF堤陽輝(22、東海大→栃木SC) ▲11
3/15 横浜FC 3-0 ザスパクサツ群馬
DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ▲23
MF岩崎亮佑(18、横浜FCユース→横浜FC) ▲45
FW松本皐誠(22、専修大→群馬) ▽67
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
3/14 RB大宮アルディージャ 1-2 藤枝MYFC
FW松井匠(22、阪南大→大宮) SUB
MF神田泰斗(17、大宮U18→大宮/2種) SUB
FW日高元(18、神村学園高→大宮) ▲25
MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90
MF三木仁太(22、関西大→藤枝) ▽85
FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ▽89
FW山崎絢心(18、富士市立高→藤枝) SUB
3/14 ヴァンフォーレ甲府 0-1 いわきFC
DF中野陽斗(18、神村学園高→いわき) ◎90
FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▽63 1A
3/14 AC長野パルセイロ 0-5 松本山雅FC
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▽76
MF森田大智(22、早稲田大→長野) ◎90
DF尾崎裕人(22、神奈川大→長野) SUB
DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90 1G
MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) ▲2
MF早河恭哉(22、松本大→松本) SUB
FW藤枝康佑(22、桃山学院大→松本) ▲20
3/14 ジュビロ磐田 0-1 北海道コンサドーレ札幌
DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) ◎90
DF甲斐佑蒼(18、磐田U-18→磐田) SUB
MF石塚蓮歩(18、磐田U-18→磐田) SUB
MF川原颯斗(22、国士舘大→札幌) ▽76
3/15 FC岐阜 2-1 福島ユナイテッドFC
MF泉彩稀(22、甲南大→福島) ▲31
MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
3/14 高知ユナイテッドSC 2-0 FC今治
MF松本大地(22、日本大→高知) ▲28
FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) ▲1
DF丸山大和(22、東海大→今治) SUB
MF久保恵音(18、帝京高→今治) SUB
3/14 奈良クラブ 0-0(PK2-4) アルビレックス新潟
MF濱名元希(17、奈良ユース→奈良/2種) ▽69
MF関口智也(18、奈良ユース→奈良) ▲4 PK×
3/14 カターレ富山 0-2 ツエーゲン金沢
なし
3/15 徳島ヴォルティス 1-0 カマタマーレ讃岐
DF宮崎慎(22、立教大→讃岐) ▽41
DF岡英輝(22、国士舘大→讃岐) ◎90
MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▽62
FW佐野竜眞(22、大阪体育大→讃岐) ▲28
3/15 愛媛FC 0-1 FC大阪
MF仙波隼太郎(16、愛媛U-18→愛媛/2種) SUB
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
3/14 サガン鳥栖 1-0 ギラヴァンツ北九州
MF松岡響祈(21、IPU・環太平洋大在学中→鳥栖/特別指定) SUB
FW吉田晃盛(22、新潟医療福祉大→北九州) SUB
3/14 テゲバジャーロ宮崎 1-0 大分トリニータ
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▽72
DF坂田陸(22、駒澤大→大分) SUB
MF櫻井勇斗(22、桐蔭横浜大→大分) ▲5
3/14 FC琉球 1-1(PK4-5) レノファ山口FC
MF志慶眞巧洋(18、琉球U-18→琉球) SUB
MF藤森颯太(22、明治大→山口) ▲6
3/15 ロアッソ熊本 0-1 ガイナーレ鳥取
DF薬師田澪(22、法政大→熊本) SUB
MF那須健一(22、中京大→熊本) SUB
FW鹿取勇斗(22、同志社大→熊本) ▲9
DF荒井涼(22、東洋大→鳥取) ◎90
FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▽64
FW星景虎(22、東海大→鳥取) ▽64
DF鄭翔英(22、朝鮮大→鳥取) SUB
MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) ▲8
3/15 鹿児島ユナイテッドFC 1-0 レイラック滋賀
FW中山桂吾(22、福岡大→鹿児島) ▽70
MF三品直哉(22、明治大→鹿児島) SUB
ヴァンラーレ八戸では街クラブのSoltilo Chiba FC U18から新たに加入したMF田中翼冴が後半31分から初出場。栃木SCでは立正大出身のDF田端琉聖が初陣でさっそくフル出場し、大分トリニータでは桐蔭横浜大出身のMF櫻井勇斗もピッチに立った。
その他、阪南大出身でセレッソ大阪のFW金本毅騎、桐蔭横浜大出身でベガルタ仙台のGK高橋一平ら初のベンチ入りを果たした選手も。仙台では仙台ユース出身のFW古屋歩夢が13日に名古屋で行われたポストユースマッチに45分間出場した後、14日に仙台で行われたJ2・J3百年構想リーグにベンチ入りしていた。
▼J1百年構想リーグEAST
3/14 横浜F・マリノス 2-0 ジェフユナイテッド千葉
DF関富貫太(20、桐蔭横浜大→横浜FM) ▽75
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▽66
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) ▲24
3/14 水戸ホーリーホック 1-1(PK5-6) FC東京
なし
3/14 柏レイソル 0-1 FC町田ゼルビア
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▽60
FW徳村楓大(18、神村学園高→町田) SUB
3/14 鹿島アントラーズ 1-0 川崎フロンターレ
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲24
3/14 東京ヴェルディ 1-0 浦和レッズ
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽65
▼J1百年構想リーグWEST
3/14 清水エスパルス 1-1(PK4-2) ファジアーノ岡山
MF大畑凜生(22、法政大→清水) SUB
MF小倉幸成(20、法政大→岡山/特別指定) ▲45
3/14 名古屋グランパス 0-3 ヴィッセル神戸
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) SUB
3/14 京都サンガF.C. 1-2 セレッソ大阪
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ◎90
FW金本毅騎(21、C大阪→阪南大) SUB
3/14 サンフレッチェ広島 2-0 ガンバ大阪
なし
3/15 V・ファーレン長崎 1-0 アビスパ福岡
MF佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▲18
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
3/14 ベガルタ仙台 3-1 SC相模原
GK高橋一平(22、桐蔭横浜大→仙台) SUB
MF杉山耀建(22、中央大→仙台) ▲45
FW中田有祐(21、阪南大→仙台) ▲23
FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) SUB
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▲19
3/14 湘南ベルマーレ 2-1 モンテディオ山形
なし
3/15 ヴァンラーレ八戸 0-1 栃木シティ
GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB
DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB
MF田中翼冴(18、Soltilo Chiba FC U18→八戸) ▲14
3/15 ブラウブリッツ秋田 2-0 栃木SC
DF田端琉聖(22、立正大→栃木SC) ◎90
MF永井大士(22、桐蔭横浜大→栃木SC) ◎90
MF堤陽輝(22、東海大→栃木SC) ▲11
3/15 横浜FC 3-0 ザスパクサツ群馬
DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ▲23
MF岩崎亮佑(18、横浜FCユース→横浜FC) ▲45
FW松本皐誠(22、専修大→群馬) ▽67
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
3/14 RB大宮アルディージャ 1-2 藤枝MYFC
FW松井匠(22、阪南大→大宮) SUB
MF神田泰斗(17、大宮U18→大宮/2種) SUB
FW日高元(18、神村学園高→大宮) ▲25
MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90
MF三木仁太(22、関西大→藤枝) ▽85
FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ▽89
FW山崎絢心(18、富士市立高→藤枝) SUB
3/14 ヴァンフォーレ甲府 0-1 いわきFC
DF中野陽斗(18、神村学園高→いわき) ◎90
FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▽63 1A
3/14 AC長野パルセイロ 0-5 松本山雅FC
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▽76
MF森田大智(22、早稲田大→長野) ◎90
DF尾崎裕人(22、神奈川大→長野) SUB
DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90 1G
MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) ▲2
MF早河恭哉(22、松本大→松本) SUB
FW藤枝康佑(22、桃山学院大→松本) ▲20
3/14 ジュビロ磐田 0-1 北海道コンサドーレ札幌
DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) ◎90
DF甲斐佑蒼(18、磐田U-18→磐田) SUB
MF石塚蓮歩(18、磐田U-18→磐田) SUB
MF川原颯斗(22、国士舘大→札幌) ▽76
3/15 FC岐阜 2-1 福島ユナイテッドFC
MF泉彩稀(22、甲南大→福島) ▲31
MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
3/14 高知ユナイテッドSC 2-0 FC今治
MF松本大地(22、日本大→高知) ▲28
FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) ▲1
DF丸山大和(22、東海大→今治) SUB
MF久保恵音(18、帝京高→今治) SUB
3/14 奈良クラブ 0-0(PK2-4) アルビレックス新潟
MF濱名元希(17、奈良ユース→奈良/2種) ▽69
MF関口智也(18、奈良ユース→奈良) ▲4 PK×
3/14 カターレ富山 0-2 ツエーゲン金沢
なし
3/15 徳島ヴォルティス 1-0 カマタマーレ讃岐
DF宮崎慎(22、立教大→讃岐) ▽41
DF岡英輝(22、国士舘大→讃岐) ◎90
MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▽62
FW佐野竜眞(22、大阪体育大→讃岐) ▲28
3/15 愛媛FC 0-1 FC大阪
MF仙波隼太郎(16、愛媛U-18→愛媛/2種) SUB
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
3/14 サガン鳥栖 1-0 ギラヴァンツ北九州
MF松岡響祈(21、IPU・環太平洋大在学中→鳥栖/特別指定) SUB
FW吉田晃盛(22、新潟医療福祉大→北九州) SUB
3/14 テゲバジャーロ宮崎 1-0 大分トリニータ
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▽72
DF坂田陸(22、駒澤大→大分) SUB
MF櫻井勇斗(22、桐蔭横浜大→大分) ▲5
3/14 FC琉球 1-1(PK4-5) レノファ山口FC
MF志慶眞巧洋(18、琉球U-18→琉球) SUB
MF藤森颯太(22、明治大→山口) ▲6
3/15 ロアッソ熊本 0-1 ガイナーレ鳥取
DF薬師田澪(22、法政大→熊本) SUB
MF那須健一(22、中京大→熊本) SUB
FW鹿取勇斗(22、同志社大→熊本) ▲9
DF荒井涼(22、東洋大→鳥取) ◎90
FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▽64
FW星景虎(22、東海大→鳥取) ▽64
DF鄭翔英(22、朝鮮大→鳥取) SUB
MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) ▲8
3/15 鹿児島ユナイテッドFC 1-0 レイラック滋賀
FW中山桂吾(22、福岡大→鹿児島) ▽70
MF三品直哉(22、明治大→鹿児島) SUB