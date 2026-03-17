3月16日、&TEAM（エンティーム）の3rd EP『We on Fire』のリリースに先駆けて先行配信された「桜色Yell」のLive Clipが公開。これに合わせ、映像内で使用された桜のセットで撮影された幻想的なソロショットやハグ動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】①②③桜に美しく映える&TEAMメンバーのビジュアル 【動画】④ハグ動画 ⑤「桜色Yell」Live Clip

■K・FUMA・EJの“ヒョンライン”の桜色オフショット

まずは前髪を下ろしたサラストヘアのK（ケイ）が、優しい微笑みを浮かべてピース。2枚目には後ろにMAKI（マキ）の姿も。FUMA（フウマ）は、頬にかかる前髪と眼差しの凛々しい佇まいが桜に映え、視線を奪う。桜の枝を頬や口元に添えたキュートな表情のEJ（ウィジュ）は、ピンクの髪が花に溶け込むよう。ラストに9人全員が顔を寄せ合い、穏やかな空気感漂う笑顔の集合ショットも詰め込まれた。

■桜に映えるJO・NICHOLAS・YUMAの姿

2つ目の投稿では、JO（ジョウ）が桜の枝を手にし、花を慈しむような表情を披露（2枚目）。ベレー帽にメガネ、ジャケットが洗練された印象のNICHOLAS（ニコラス）はシャープで美しい横顔、YUMA（ユウマ）は金髪にリムレスメガネを合わせ、ピンクのスーツを爽やかに着こなし笑顔を見せた。

■MAKI・TAKI・HARUAの春めく表情

ブルーのカーディガンで柔らかな印象のMAKIは、頬に桜の花びらをつけてお茶目に。TAKI（タキ）は頬を膨らませたり桜をアンニュイに見つめたり、ギャップある表情で魅了。桜を枝を手に、指ハートを送るHARUA（ハルア）は、白のニット帽とカーディガンでかわいらしさがより引き立っている。

また、中央のメンバーを囲むようにぎゅっと抱きしめる“ハグ動画”も公開され、ファンを喜ばせた。

SNSでは「桜色の&TEAM美しすぎる」「春コーデ素敵」「桜と&TEAMエモい」「みんなピンク似合う」「ハグ動画、あまりにも幸せすぎる」「一生幸せであれ」など大きな反応が寄せられている。

■動画：&TEAMメンバーの「幸せすぎる」ハグ動画

■動画：&TEAM「桜色Yell」Live Clip