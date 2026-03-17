[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇114銘柄・下落127銘柄（東証終値比）
3月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは273銘柄。東証終値比で上昇は114銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は110円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 25.2 +6.2（ +32.6%）
2位 <6838> 多摩川ＨＤ 1669 +300（ +21.9%）
3位 <4265> ＩＧＳ 500 +80（ +19.0%）
4位 <3441> 山王 2375 +348（ +17.2%）
5位 <6522> アスタリスク 557 +80（ +16.8%）
6位 <4075> ブレインズ 2081.2 +263.2（ +14.5%）
7位 <281A> インフォメテ 568 +71（ +14.3%）
8位 <248A> キッズスター 1202 +136（ +12.8%）
9位 <2656> ベクターＨＤ 218.1 +24.1（ +12.4%）
10位 <5136> トリプラ 1535 +114（ +8.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5010> 日精蝋 200 -77（ -27.8%）
2位 <1444> ニッソウ 2319 -467（ -16.8%）
3位 <184A> 学びエイド 366 -66（ -15.3%）
4位 <3491> ＧＡテクノ 1294 -227（ -14.9%）
5位 <9237> 笑美面 805 -109（ -11.9%）
6位 <3565> アセンテック 1125 -136（ -10.8%）
7位 <460A> ＢＲＡＮＵ 810 -91（ -10.1%）
8位 <5076> インフロニア 2140 -184.0（ -7.9%）
9位 <6085> アーキテクツ 3700 -300（ -7.5%）
10位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7733> オリンパス 1384 +36.0（ +2.7%）
2位 <6952> カシオ 1445.1 +37.1（ +2.6%）
3位 <9104> 商船三井 6339.9 +63.9（ +1.0%）
4位 <2269> 明治ＨＤ 4087.2 +33.2（ +0.8%）
5位 <5802> 住友電 9602 +77（ +0.8%）
6位 <8058> 三菱商 5339 +42（ +0.8%）
7位 <8591> オリックス 4835 +31（ +0.6%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4536 +29（ +0.6%）
9位 <5803> フジクラ 24755 +150（ +0.6%）
10位 <7201> 日産自 359 +2.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2326 -56.0（ -2.4%）
2位 <9020> ＪＲ東日本 3727 -29（ -0.8%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1835 -14.0（ -0.8%）
4位 <5713> 住友鉱 9505 -62（ -0.6%）
5位 <4755> 楽天グループ 767 -4.4（ -0.6%）
6位 <6723> ルネサス 2470 -13.0（ -0.5%）
7位 <4523> エーザイ 4844 -18（ -0.4%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 909.3 -2.7（ -0.3%）
9位 <8001> 伊藤忠 2060 -4.0（ -0.2%）
10位 <5801> 古河電 27400 -40（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 25.2 +6.2（ +32.6%）
2位 <6838> 多摩川ＨＤ 1669 +300（ +21.9%）
3位 <4265> ＩＧＳ 500 +80（ +19.0%）
4位 <3441> 山王 2375 +348（ +17.2%）
5位 <6522> アスタリスク 557 +80（ +16.8%）
6位 <4075> ブレインズ 2081.2 +263.2（ +14.5%）
7位 <281A> インフォメテ 568 +71（ +14.3%）
8位 <248A> キッズスター 1202 +136（ +12.8%）
9位 <2656> ベクターＨＤ 218.1 +24.1（ +12.4%）
10位 <5136> トリプラ 1535 +114（ +8.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5010> 日精蝋 200 -77（ -27.8%）
2位 <1444> ニッソウ 2319 -467（ -16.8%）
3位 <184A> 学びエイド 366 -66（ -15.3%）
4位 <3491> ＧＡテクノ 1294 -227（ -14.9%）
5位 <9237> 笑美面 805 -109（ -11.9%）
6位 <3565> アセンテック 1125 -136（ -10.8%）
7位 <460A> ＢＲＡＮＵ 810 -91（ -10.1%）
8位 <5076> インフロニア 2140 -184.0（ -7.9%）
9位 <6085> アーキテクツ 3700 -300（ -7.5%）
10位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7733> オリンパス 1384 +36.0（ +2.7%）
2位 <6952> カシオ 1445.1 +37.1（ +2.6%）
3位 <9104> 商船三井 6339.9 +63.9（ +1.0%）
4位 <2269> 明治ＨＤ 4087.2 +33.2（ +0.8%）
5位 <5802> 住友電 9602 +77（ +0.8%）
6位 <8058> 三菱商 5339 +42（ +0.8%）
7位 <8591> オリックス 4835 +31（ +0.6%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4536 +29（ +0.6%）
9位 <5803> フジクラ 24755 +150（ +0.6%）
10位 <7201> 日産自 359 +2.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2326 -56.0（ -2.4%）
2位 <9020> ＪＲ東日本 3727 -29（ -0.8%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1835 -14.0（ -0.8%）
4位 <5713> 住友鉱 9505 -62（ -0.6%）
5位 <4755> 楽天グループ 767 -4.4（ -0.6%）
6位 <6723> ルネサス 2470 -13.0（ -0.5%）
7位 <4523> エーザイ 4844 -18（ -0.4%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 909.3 -2.7（ -0.3%）
9位 <8001> 伊藤忠 2060 -4.0（ -0.2%）
10位 <5801> 古河電 27400 -40（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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