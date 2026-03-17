　3月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは273銘柄。東証終値比で上昇は114銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は110円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 25.2　　+6.2（ +32.6%）
2位 <6838>　多摩川ＨＤ　　　　 1669　　+300（ +21.9%）
3位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　500　　 +80（ +19.0%）
4位 <3441>　山王　　　　　　　 2375　　+348（ +17.2%）
5位 <6522>　アスタリスク　　　　557　　 +80（ +16.8%）
6位 <4075>　ブレインズ　　　 2081.2　+263.2（ +14.5%）
7位 <281A>　インフォメテ　　　　568　　 +71（ +14.3%）
8位 <248A>　キッズスター　　　 1202　　+136（ +12.8%）
9位 <2656>　ベクターＨＤ　　　218.1　 +24.1（ +12.4%）
10位 <5136>　トリプラ　　　　　 1535　　+114（　+8.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5010>　日精蝋　　　　　　　200　　 -77（ -27.8%）
2位 <1444>　ニッソウ　　　　　 2319　　-467（ -16.8%）
3位 <184A>　学びエイド　　　　　366　　 -66（ -15.3%）
4位 <3491>　ＧＡテクノ　　　　 1294　　-227（ -14.9%）
5位 <9237>　笑美面　　　　　　　805　　-109（ -11.9%）
6位 <3565>　アセンテック　　　 1125　　-136（ -10.8%）
7位 <460A>　ＢＲＡＮＵ　　　　　810　　 -91（ -10.1%）
8位 <5076>　インフロニア　　　 2140　-184.0（　-7.9%）
9位 <6085>　アーキテクツ　　　 3700　　-300（　-7.5%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7733>　オリンパス　　　　 1384　 +36.0（　+2.7%）
2位 <6952>　カシオ　　　　　 1445.1　 +37.1（　+2.6%）
3位 <9104>　商船三井　　　　 6339.9　 +63.9（　+1.0%）
4位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 4087.2　 +33.2（　+0.8%）
5位 <5802>　住友電　　　　　　 9602　　 +77（　+0.8%）
6位 <8058>　三菱商　　　　　　 5339　　 +42（　+0.8%）
7位 <8591>　オリックス　　　　 4835　　 +31（　+0.6%）
8位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4536　　 +29（　+0.6%）
9位 <5803>　フジクラ　　　　　24755　　+150（　+0.6%）
10位 <7201>　日産自　　　　　　　359　　+2.0（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4042>　東ソー　　　　　　 2326　 -56.0（　-2.4%）
2位 <9020>　ＪＲ東日本　　　　 3727　　 -29（　-0.8%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 1835　 -14.0（　-0.8%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9505　　 -62（　-0.6%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　　767　　-4.4（　-0.6%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　　 2470　 -13.0（　-0.5%）
7位 <4523>　エーザイ　　　　　 4844　　 -18（　-0.4%）
8位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　909.3　　-2.7（　-0.3%）
9位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2060　　-4.0（　-0.2%）
10位 <5801>　古河電　　　　　　27400　　 -40（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース