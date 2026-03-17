映画『君が最後に遺した歌』劇中でエピフォンのカジノ使用 公開記念でギタープレゼントや展示企画実施
ギブソン・ブランズ・ジャパンは、3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』とのコラボレーションを展開する。
【写真】生見愛瑠がエピフォン・カジノを弾くシーン 映画『君が最後に遺した歌』より
同作は、2022年公開の映画『今夜、世界からこの恋が消えても』の制作チームが再集結して手がけた作品。主人公・水嶋春人を道枝駿佑（なにわ男子）が演じ、ヒロイン・遠坂綾音（Ayane）役を生見愛瑠が務める。劇中では、生見がエピフォンを代表するモデル「Casino（カジノ）」を手にするシーンが登場する。
コラボレーションの一環として公開された特設ページでは、エピフォン・カジノや映画関連オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施。期間は3月17日から5月6日までで、専用フォームから映画の感想を添えて応募できる。
賞品は、エピフォン・カジノ（1名）、劇中の登場人物である春人と綾音のオリジナルフーディ（非売品・1名）、原作本（1名）、オリジナルミニステッカー（非売品・15名）となっている。
また、公開前日の3月19日から5月6日まで、エピフォン正規ディーラー対象店舗で劇中使用アイテムの展示を実施。生見の直筆サイン入りエピフォン・カジノ（3月20日以降展示）や、劇中に登場するAyaneの公式グッズなどが展示される。
対象店舗は、東京・イケシブ（3月20日より展示開始）、愛知・クロサワ楽器店 名古屋店、大阪・G-CLUB UMEDAの3店舗。
さらに、3月20日以降に対象店舗で展示の様子を撮影し、指定ハッシュタグ「#君が最後に遺した歌」「#カジノ」を付けてSNS投稿した来店者には、先着でオリジナルピックがプレゼントされる。
映画『君が最後に遺した歌』は3月20日より全国公開。原作は一条岬、監督は三木孝浩、脚本は吉田智子、音楽プロデュースは亀田誠治が務める。
【写真】生見愛瑠がエピフォン・カジノを弾くシーン 映画『君が最後に遺した歌』より
同作は、2022年公開の映画『今夜、世界からこの恋が消えても』の制作チームが再集結して手がけた作品。主人公・水嶋春人を道枝駿佑（なにわ男子）が演じ、ヒロイン・遠坂綾音（Ayane）役を生見愛瑠が務める。劇中では、生見がエピフォンを代表するモデル「Casino（カジノ）」を手にするシーンが登場する。
賞品は、エピフォン・カジノ（1名）、劇中の登場人物である春人と綾音のオリジナルフーディ（非売品・1名）、原作本（1名）、オリジナルミニステッカー（非売品・15名）となっている。
また、公開前日の3月19日から5月6日まで、エピフォン正規ディーラー対象店舗で劇中使用アイテムの展示を実施。生見の直筆サイン入りエピフォン・カジノ（3月20日以降展示）や、劇中に登場するAyaneの公式グッズなどが展示される。
対象店舗は、東京・イケシブ（3月20日より展示開始）、愛知・クロサワ楽器店 名古屋店、大阪・G-CLUB UMEDAの3店舗。
さらに、3月20日以降に対象店舗で展示の様子を撮影し、指定ハッシュタグ「#君が最後に遺した歌」「#カジノ」を付けてSNS投稿した来店者には、先着でオリジナルピックがプレゼントされる。
映画『君が最後に遺した歌』は3月20日より全国公開。原作は一条岬、監督は三木孝浩、脚本は吉田智子、音楽プロデュースは亀田誠治が務める。