STARTO ENTERTAINMENTは17日、公式サイトを更新。14日に行われた「Aぇ! group」の福岡公演の来場者が麻しん（はしか）陽性と確認されたことを伝え、注意喚起を促した。

同サイトで「当社契約タレントによる公演での麻しん（はしか）患者発生に伴う注意喚起」と題したお知らせを掲載。「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の来場者が、医療機関での検査の結果、麻しん（はしか）の陽性だったことが確認されましたので、注意喚起のためお知らせいたします」と伝えた。

「『麻しん（はしか）』とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染です。その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100％発症し、一度感染すると一生免疫が持続すると言われています。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れ2〜3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発しんが出現します」とはしかについて説明。

「当該公演にご来場いただいた皆様につきましては、麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関へご連絡の上、受診いただきますようお願い申し上げます※受診の際はマスクを着用し、可能な限り公共交通機関の利用はお控えください」と記し、「皆様に安心して公演を楽しんでいただけるよう、引き続き行政機関の指導のもと安全管理に努めてまいります」と結んだ。