ホロライブ・森カリオペ＆ホロEN関連ライブが「ABEMA」で無料放送決定
主に英語圏で活躍する女性VTuberグループ「ホロライブEnglish」による4度目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』の開催を記念し、「ホロライブEnglish」初の全体ライブと、VTuber・森カリオペの初ソロライブが、ABEMAにて3月22日19時より無料配信される。
【写真】『hololive English 1st Concert -Connect the World-』ビジュアル
このたび実施が決定した無料配信企画では、2023年に行われた「ホロライブEnglish」初の全体ライブ『hololive English 1st Concert -Connect the World-』と、本格ラップで人気を集めるチャンネル登録者数260万人突破のVTuber・森カリオペによるメジャーデビュー記念初ソロライブ『Mori Calliope Major Debut Concert 「New Underworld Order」』を、3月22日19時より2本続けて世界初・全編無料配信。なお、本公演は配信後1年間、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題で視聴できる。
なお「ABEMA」では、「ホロライブプロダクション」所属VTuberたちによる全体ライブをはじめ、星街すいせい、猫又おかゆ、兎田ぺこら、角巻わため、常闇トワのソロライブや、「ホロライブ」5期生、男性VTuberグループ「ホロスターズ」などのユニットライブも配信中。
『Mori Calliope Major Debut Concert 「New Underworld Order」』は3月22日19時より、『hololive English 1st Concert -Connect the World-』は同日21時より、ABEMAにて配信。
【写真】『hololive English 1st Concert -Connect the World-』ビジュアル
このたび実施が決定した無料配信企画では、2023年に行われた「ホロライブEnglish」初の全体ライブ『hololive English 1st Concert -Connect the World-』と、本格ラップで人気を集めるチャンネル登録者数260万人突破のVTuber・森カリオペによるメジャーデビュー記念初ソロライブ『Mori Calliope Major Debut Concert 「New Underworld Order」』を、3月22日19時より2本続けて世界初・全編無料配信。なお、本公演は配信後1年間、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題で視聴できる。
『Mori Calliope Major Debut Concert 「New Underworld Order」』は3月22日19時より、『hololive English 1st Concert -Connect the World-』は同日21時より、ABEMAにて配信。