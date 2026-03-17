◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節 千葉―ＦＣ東京（１８日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１東地区９位のＪ１千葉（勝ち点５）は、１８日にホームで３位のＦＣ東京（同１２）と対戦する。

連勝を狙った前節の横浜ＦＭ戦では元気のない戦いぶりで０―２の敗戦。小林慶行監督は試合後の会見で「トータルで考えれば力の差が出てしまった」と語るほどの“完敗”だった。

中３日で迎えるＦＣ東京戦へ、試合２日前の会見で指揮官は「（前節は）自分たちのフルの力を出せたのか、自分たちのスタイルは何か」と武器を再確認したと明かした。「（Ｊ１昇格して）相手が強くなることでどうしてもしっかり戦うために相手を気にすることは当然ある。ただ、それと同時に自分たちにも矢印を向けないといけない。前節は簡単なミスが多かった部分や、武器をしっかり出せたのか。そういったところを中心に共有した」

ベテランのＦＷ呉屋大翔も「自分たちがやっている戦い方を変えることはない」と強調し、「慶行さんになって積み重ねてきたのは前への姿勢。守備だったら前からのプレス、攻撃なら優先順位は前。それを磨き続けてきたので、質をさらに上げるところに挑戦している」と語った。

ＦＣ東京とのＪ１公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりで、フクアリで対戦した０９年１１月２２日の試合は千葉にとって降格前最後のＪ１勝利（２〇１）だった。直近では２４年の天皇杯３回戦で対戦。その時は後半追加タイムに途中出場の呉屋が決勝ゴールを決めて勝利している。

（千葉担当・綾部 健真）

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、久保庭、河野、前

ＭＦ イサカ、エドゥアルド、小林、津久井

ＦＷ 松村、石川