「寝ても疲れが取れない」５０代のリアル　改善できない不調が生む静かな危機…野口医学研究所が調査

「しっかり寝たはずなのに疲れが残る」。そんな感覚に覚えのある人は少なくないだろう。株式会社野口医学研究所が全国の男女１８００人を対象に実施した「年代別疲労×睡眠実態調査２０２６」では、とりわけ５０代において、睡眠と疲労が複雑に絡み合う深刻な実態が浮かび上がった。

調査によると、５０代以上の６５．１％が睡眠に不満を抱えており、さらに約８割が疲労を「解決できないもの」と受け止めている。単に忙しさの問題ではなく、年齢による変化として半ば諦めている点が特徴的だ。実際、５０代の６割以上が週に複数回の疲労を感じ、約３割は慢性的に疲れが残ると回答している。

注目すべきは、睡眠の「時間」よりも「満足度」がコンディションを左右している点だ。睡眠に不満を感じている層では、翌日の疲労感を訴える割合が８０．１％に達し、満足度が低いほどパフォーマンス低下が顕著になる傾向が確認された。睡眠の質の低下は、集中力や仕事効率だけでなく、日常生活全体に影響を及ぼしている。

さらに、疲労の蓄積は免疫や代謝の低下とも強く結びついている。頻繁に疲れを感じる人ほど、体調不良を実感する割合が大きく跳ね上がり、いわば「疲労→不調→さらに疲れる」という負の連鎖に陥りやすい構図が見える。

一方で、改善意欲がないわけではない。運動や食事改善などに「取り組みたい」と考える人は多いものの、実際に行動できていないケースが目立つ。忙しさや体力的な制約が、理想と現実のギャップを広げている。

睡眠不足と慢性疲労が常態化するなかで、５０代は「気づいていても変えられない不調」に直面している。健康を維持するには、大きな変化だけでなく、無理なく続けられる習慣づくりがこれまで以上に重要になりそうだ。