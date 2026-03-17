中東情勢の影響でトルコ遠征から変更

日本サッカー協会（JFA）は3月17日、3月に予定していたU-21日本代表のトルコ遠征の中止と、代替活動として韓国での海外遠征を実施することを発表した。

27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表と対戦する。

今回の遠征で、大岩剛監督が率いるU-21日本代表は現地時間3月27日にU-21アルバニア代表と、同30日にU-21セルビア代表との親善試合を行う予定だった。しかし、周辺地域の情勢悪化を考慮し、選手やスタッフの安全を最優先に確保するため、遠征そのものの取りやめを決定。そして韓国の天安にあるKorea Football Parkにて2試合を行うこととなった。

対戦相手のアメリカは、チームが目標とする2028年ロサンゼルスオリンピックの開催国。また、韓国戦については、日本は2005年生まれ以降、韓国は2003年生まれ以降の選手で構成される。今年1月のU-23アジアカップ以来の再戦となり、異なるスタイルを持つ両国との対戦を通じてチームのレベルアップを図る。

大岩剛監督のコメントは以下の通り。

「はじめにこの短期間の中で試合が実施できるよう調整いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。当初はアルバニア、セルビア両国との対戦でしたが、中東情勢の緊迫化を受けてトルコ遠征が中止となり、今回、韓国でアメリカ代表、韓国代表と対戦することとなりました。チームにとっては成長できる貴重な場となります。アメリカ代表はわれわれが目指す 2028年のロサンゼルスオリンピックの開催国でもあり、選手個々の能力が高く、チームとしても力のあるチームです。韓国代表は今年1月に行われた AFC U23 アジアカップでの対戦以来となりますが、フィジカルを全面に押し出すサッカーを展開し、試合はとても難しいものになりました。それぞれ異なるスタイルのサッカーと独自の特徴を持つ両国との対戦を通じて、このチームがさらにレベルアップできるように準備していきたいと考えています」（FOOTBALL ZONE編集部）