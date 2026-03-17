〈中立ではいられない世界で、それでも「善くある」とはどういうことか？ 宇垣美里が映画『ウィキッド 永遠の約束』から受け取ったもの〉から続く

世界中のファンを熱狂させた映画版『ウィキッド』の完結編が、日本でも公開された。ユーモアに満ちた前編『ウィキッド ふたりの魔女』に比べ、後編『永遠の約束』は、ダークで、感情的で、ドラマチックだ。ただし、これはふたつでひとつの映画であり、撮影も同時に行っている。意識しての「差別化」を狙ったわけでは、決してないという。

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昨年11月、ロンドンプレミア上映会での、左からエリヴォ、チュウ監督、グランデ。 ©EPA＝時事

「前作は、夢と希望についての話だった。勇気を持って困難に立ち向かうということを語っている。僕たちが子どもの頃、本で読んだり、親から聞かされたりしたエッセンスが詰まっていたんだ。対して今作は、現実について描いている。立ち上がったはいいとして、その後に何が起きるのか？ 悲しいことに、友達は去っていくし、さらにヒソヒソと陰口を叩かれたりするわけさ」

そう、ジョン・M・チュウ監督は語る。

前後編は同時進行で撮影されていた

前後編の流れは初期に決定していたものだ。しかし、前編が大ヒットしたことで、ダークな面をより深掘りする勇気が出た。

「観客がエルファバとグリンダを本気で愛しているとわかったから、躊躇なくこのふたりをもっと深いところまで連れて行くことにした。映画のために書き下ろされた新曲『No Place Like Home』と『The Girl in the Bubble』が出てくるのもそのためだ。エルファバは、『家』とはなんだろうと思いを巡らす。一方のグリンダは、自身が現実に背を向け、自分が作った小さな世界の中で生きてきたことを悟る」（チュウ）

後編でより大きな変化を見せるのは、アリアナ・グランデ演じるグリンダ。前編で演じる上でも、それは常に意識していたと本人は語る。

「前後編はまさに同時進行で撮影されて、『月、火、水は前編、木、金、土は後編』という感じだったわ。グリンダのバックストーリーについては、子ども時代はどうだったのか、両親との関係は、トラウマはどこから来たのか……などなど、じっくりと考えていたから、映画には出てこないけれど、そういうことを全部、私は把握していたの。いつもキラキラして自信満々に見える彼女だけど、心の中は不安でいっぱいで、実は自尊心も低い。だからこそ彼女は周囲から認められようと必死なのよ。前編の彼女にも、それは透けて見えているの」

スティーヴン・シュワルツによる新曲を初めて歌うのは、グランデとシンシア・エリヴォにとって、とてつもない光栄でもあり、緊張する経験でもあった。

「グリンダの心境の変化が表れているわ」

「『The Girl in the Bubble』の歌詞には、グリンダの心境の変化が表れているわ。ブロードウェイミュージカルの舞台で、観客は変化の前と後しか観られなかったけれど、この映画ではまさに変化の瞬間を聴き、目撃できるのよ。この曲では歌い方も、それまでと少し違うわ。グリンダは、楽しく生きていた頃の自分を回想していくうちに、歌声がどんどん素に近くなっていくの」（グランデ）

エリヴォは、「No Place Like Home」の歌詞をじっくり理解することからアプローチしたと振り返る。

「この歌を完全にエルファバのものにするためにね。でも、私にとっては、いつだって歌詞がスタート地点よ。キャラクターは、ここでどんな気持ちなのか。すでにあるメロディが手助けをしてくれるとは言え、歌い手の私は感情の変化、ストーリーを、最高の形で表現していかなければいけない。前編でも歌う『I'm Not That Girl』が、良い例ね。あのシーンの撮影をしているとき、ジョン（監督）は、あの歌は強い絆が感じられた直後に歌われるということに、あらためて気づいたの。それで、エルファバが最初の歌詞を口にする前に、あえて少し沈黙を入れたのよ。エルファバ自身が認めていることをより強く表現するために。ミュージカルの歌は、ただ美しく歌えばいいというのではない。そういった熟考のプロセスが必要なの」

「この映画はいわばアンダードッグが集まって作ったんだ」

この成功と反響は、三人にとって決して約束されたものではなかった。絶大な人気があったグランデだが、3カ月も歌の特訓をした上でオーディションを受け、この役を勝ち取っている。そして前編の演技でキャリア初のオスカー候補入りを果たしたのだ。

エリヴォはすでに女優としての実力を認められていたが、この映画で世界的な人気女優となった。

監督のチュウは、台湾からの移民を母に、中国からの移民を父に持つアジア系アメリカ人。これまで『ステップ・アップ2：ザ・ストリート』（08年）『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』（16年）など、主にメジャースタジオの続編でキャリアを積んできた彼にとっても、これは待ち望んできた大出世作だった。前作に当たる、同じくブロードウェイミュージカルの映画化『イン・ザ・ハイツ』（21年）の興行的失敗を乗り越え、ようやく成功をつかんだ。

「ベストを尽くして作った『イン・ザ・ハイツ』を誇りに思っているけれど、あまり多くの人には見てもらえなかった。映画と共に殺されたようなものだ。だから、『こんな大作が僕に務まると、誰にも思われてない。でも、二度殺されることはないんだし』と思って取り組んだんだ。シンシアも『誰も私を映画スターとは認めてくれてない』と言っていた。この映画はいわばアンダードッグが集まって作ったんだ。そもそも、劇場で映画を観る文化自体が死んだと思われていたからね。僕たちに失うものはなかったのさ」（チュウ）

「アメリカンドリームはまだあるということさ」

チュウにとってこれは、アメリカンドリームの体現でもある。

「中華料理店を経営する、英語もあまり話せない両親に育てられた僕は、映画監督になろうと思ってこの街にやってきた。でも、最初はまるでお呼びじゃないという扱いを受けたよ。メジャースタジオの続編もので10年のキャリアを積んでもまだ、『僕はいまだに自分を証明しなければいけないのか』と感じていたんだ。そんなところに『ウィキッド』が訪れた。僕みたいな人間がこの映画を立派に作り上げることができたなら、それはつまり、アメリカンドリームはまだあるということさ」（チュウ）

グランデとエリヴォにも、この映画はこれまでにない喜びを与えてくれた。

「私は幼い頃からずっと『ウィキッド』を愛してきた。だからこそ、プレッシャーもあったわ。ファンが私たちのバージョンを気に入ってくれるとはかぎらない。だけど、こんなにすばらしい反響を得られたの。今でも信じられなくて心が震える」（グランデ）

「昨夜のイベントで私が登壇すると、会場にいた小さな女の子が『エルファバが私の人生を変えた！』って叫んだの。私たちの伝えたかったことがちゃんと伝わったんだと、すごく感動したわ。世界中の人々とこんなにコネクトできたのは、初めて。これは間違いなく、人生で最高の経験。10年、15年、30年が経っても、この映画について思い出すとき、私の心は温かくなるはずよ」（エリヴォ）

そんな彼らの思いを、この物語のフィナーレと共に、じっくり味わいたい。

ジョン・M・チュウ 1979年、米カリフォルニア州生まれ。両親は中国人と台湾人。08年に長編映画監督デビュー。『クレイジー・リッチ！』（18年）は、主要キャストがアジア人のみにもかかわらずアメリカで大ヒットした。

シンシア・エリヴォ 1987年、英ロンドン生まれ。両親はナイジェリア系の移民。11年に女優デビューとミュージカルデビューを果たす。『ハリエット』（19年）でアカデミー賞主演女優賞と歌曲賞に、前作で2度目の主演女優賞にノミネートされた。

アリアナ・グランデ 1993年、米フロリダ州生まれ。11年に歌手デビューを果たし、13年のデビュー・アルバムはチャート初登場1位に。映画に本格デビューした前作『ふたりの魔女』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされた。

INTRODUCTION

前作の『ウィキッド ふたりの魔女』は興行収入7億5000万ドルという大ヒットを記録し、アカデミー賞では作品賞など10部門にノミネート、衣装デザイン賞と美術賞に輝いている。続く今作も同じくジョン・M・チュウ監督のもと、舞台版の音楽・脚本を担ったスティーヴン・シュワルツとウィニー・ホルツマンが制作に加わり、シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが主演。前作で別々の道を選んだエルファバとグリンダが「善とは何か」を見つめ直した後に、ふたりの関係はどうなるのか……。

STORY

前作で、“悪い魔女”として追われる境遇になったエルファバ（エリヴォ）は、森で動物たちの自由のために戦っていた。一方グリンダ（グランデ）はエメラルドシティで“善”の象徴として名声を得るが、内心では葛藤を抱えていた。グリンダの結婚式が迫る中、エルファバと魔法使い側の対立は激化していくが、そこに“カンザスから竜巻に飛ばされて来た少女”が現れて-。ふたりは互いの関係を見つめ直し、オズの未来をfor goodに（永遠に／善のために）変えられるのか？

STAFF & CAST​

監督:ジョン・M・チュウ／脚本:ウィニー・ホルツマン、デイナ・フォックス／出演:シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー、ミシェル・ヨー、ジェフ・ゴールドブラム／2025年／アメリカ／137分／配給:東宝東和／©Universal Studios. All Rights Reserved.

（宇垣 美里／週刊文春CINEMA）