2027年春に卒業予定の学生の就職活動が3月に解禁されました。企業側にとって厳しい採用環境の中、人材確保へ必死。静岡県内では初任給を上げて、30万円を超えるスーパーマーケットも出てきています。



就職活動の解禁で、3月から静岡県内でも合同説明会が行われるなど、本格的に就活がスタート。2026年の新卒採用は、どのような傾向があるのでしょうか？





大手就職情報サイト「マイナビ」の担当者に話をうかがうと…。（マイナビ キャリアリサーチラボ 長谷川 洋介 研究員）「『採用状況が厳しくなるんじゃないか』というふうに想定をしている企業が全体の7割になっておりまして、採用が楽になると考えている企業は、依然として極めて少ないといった状況で推移をしていますので、依然として企業としては厳しい人材獲得競争といった状況にあって、学生優位の売り手市場といったところが状況としては続いている」「マイナビ」が大学生に企業選択のポイントを聞いた意識調査では、「安定している会社」が年々増加し、初めて50％を超えました。一方、「自分のやりたい仕事ができる会社」は大幅に減少。「給料の良い会社」の割合が迫っています。企業選びは、『やりたい仕事』重視から、『安定・給与』重視へ変化しているのです。（マイナビ キャリアリサーチラボ 長谷川 洋介 研究員）「あくまで推測になりますけれども、例えばそういった待遇面を重視する傾向というのが、直近の円安とか、あるいは物価高といったところの経済的な要因も恐らく影響している可能性はあるんですけれども、そういったところも含めて、安定性と待遇面の安心感、そういったものを求めている学生が近年増えている傾向にあります」企業側もこれに応えるように、初任給を引き上げる動きが多くみられています。「マイナビ」が企業を対象に行った調査では、2027年卒で初任給の引き上げを行う予定の企業は合計で55.4％。前々年は47.2％、前年は54.1％となっていて、年々増加傾向にあります。また、大卒の初任給の平均額は23万4223円と、前年より8000円以上高く、前々年からは2万円近く高くなっています。静岡県内でも初任給を大幅に引き上げたのが、スーパー「田子重」です。なんと3年連続で初任給を3万円ずつ引き上げ、計9万円もアップ。初任給は、大卒で31万円、高卒で29万円などとなっているのです。この強烈な引き上げの理由について、田子重の曽根社長は。（田子重 曽根 礼助 社長）「ひとつは採用が難しいということがあります。日本は現在、構造的な人材難、労働人口の減少に直面しておりますけれども、少なくとも給料を上げなければ見向きもされない時代になってるかなと思っております。働きがいだとか職場環境だとかいろいろな要素がありますけれども、給料は最低のベースかなと思っています」入社1年目、精肉部門で働く村田さん。就活時の企業選びでは、福利厚生を重視しましたが、給与も大きなポイントでした。（田子重 入社1年目 村田 瑛さん）「やはり給料面がすごく大きくて、他企業と比べてもいいので、そこが魅力に感じられました」給与を使って2か月に1回は、「旅行」に出かけています。（田子重 入社1年目 村田 瑛さん）「給与の使い道は、一番は友達や家族との旅行に使っていて、友達といい時間を過ごして、日々リフレッシュして楽しんでいる」一方で初任給だけ上がり、既存社員の給料が上がらないというケースもある中ですが…。（田子重 曽根 礼助 社長）「現在インフレが進んでいますので、既存の社員が少しでもいい生活ができたらいいなということで給料を上げました」田子重では既存社員の基本給も、初任給同等に、この3年間で月額9万円を引き上げて、3年前より年収で108万円アップ。2年前に中途採用で入社したこの社員も。（田子重 2年前中途入社 石川 智得 店長代行）「給料面がいいということで、そこは重視したのと、会社の雰囲気、従業員の雰囲気が良くて、そこを重視しました。経済的に厳しいご時世の中で、3年間も連続で賃上げすることで結構驚きもありましたし、売り上げを従業員に還元しているということで、非常に有難いことだと感じている」こうした社員もいる中で、賃上げによる人材確保への効果については。（田子重 曽根 礼助 社長）「新卒については目立った効果は実はございません。若干増えているくらいですね。一方で、中途採用については、数年前に比べると10倍ぐらいの人が来ています」新卒採用の難しい面も垣間見えますが、賃上げは人材確保へ一定の効果が出ているようです。