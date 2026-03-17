原油高の影響は信州のクリーニング店にも広がっています。

ドライクリーニングに欠かせない石油由来の溶剤の値上がりが続いていて、経営への負担が増しています。



ファッションケアー明和 小池正樹社長

「本当にこの先どうなるんだという、不安の方が大きいですね」



長野市で半世紀以上営業を続けているこちらのクリーニング店。

いま、原油の高騰による影響を受けています。





主に油汚れを落とすための「ドライクリーニング」では、水を使わずに、石油由来の溶剤を使用しています。小池社長「こちらが今、トイレットペーパーをそれぞれ水と石油系溶剤に入れたものですが、軽く振ってみます。そうすると、ドライクリーニングの溶剤の中に入れたトイレットペーパーはそのままになっていましたが、水で洗ったものはこのように崩れています」衣類の形を崩さずに汚れを落として仕上げるドライクリーニング。これに欠かせない溶剤が値上がりしています。店によりますと、先月まで1リットルあたり280円ほどでしたが、今月は300円を超えました。さらに、業者からは、次に仕入れる分も値上がりする見通しと伝えられていて、頭を悩ませています。小池社長「ガソリンについては補助金や暫定税率が廃止になったりしますが、石油を使う商品については補助金や暫定税率がないので、ますます値上がりの心配はあります」押し寄せる、値上げの波…。寺澤達哉キャスター「それだけではなく、クリーニング店には欠かせないハンガーの値段にも影響が出ています」多く使うハンガーや、衣類を包むビニールも石油由来。さらに、衣類を集配するために必要な車のガソリン代も上がり、経営への負担が増しています。こうした事態を受けて小池社長は、値上げを検討せざるを得ないと話します。小池社長「向こうの方（業者）はすぐに値上げとおっしゃいますが、私どもはすぐにお客様に値上げしますと言い切れないので、今後どうするか検討したい」