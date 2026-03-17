〈「精神的に良好と言えない」不調をみずから認める発言を…藤井聡太がカド番に追い込まれた王将戦の最中、中継に映らない舞台裏では何が起きていたのか〉から続く

藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第5局が、3月8・9日にかけて栃木県大田原市「ホテル花月」で行われた。ここまでの星取りは藤井の1勝3敗。藤井はあと1つ落とせばタイトル失冠という瀬戸際に立たされている。

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意表の仕掛けでペースを握り、積極的な将棋を見せる永瀬。2日目の昼食休憩明け、藤井はピンチに追い込まれていた。（全2回の2回目／前編から読む）



藤井聡太王将（左）に永瀬拓矢九段が挑んでいる ©︎勝又清和

◆◆◆

午後1時20分、藤井は再開10分前に対局室に戻り、盤面を見つめて読み耽っていた。飛車で香を取り、角打ちに香を打ってつなぐまでは一本道。そこから永瀬が飛車を取って敵陣に打ち、寄せにいった場合にどうなるか。

検討室の我々も先の先の変化を調べる。打った飛車で桂を取りつつ竜をつくり、玉の下から金を売って王手するのはどうか。そのとき、藤井玉が7筋に逃げると、桂を捨てる絶妙の寄せがあって負け。だが5筋に逃げるのも寄りそうだ。ならばその前に、藤井が先手陣に飛車を打って合駒を請求するのはどうなのか。将棋の面白さと難しさを凝縮したような局面に、頭が痛くなってきた。

ええっ、もう？…プロを驚愕させた“1分の着手”

すると、大盤解説から戻った近藤が意外な指摘をした。冒頭に「そこから永瀬が飛車を取って敵陣に打ち、寄せにいった場合にどうなるか」と記したが、「飛車を取る前に先手玉の右側の金を引いて逃げ道を作る手はどうか」といったのだ。なるほど、一本道の変化を決めるだけ決めてから、一転して自陣に手を入れるのは、凡人には見えにくい。しかし「対局者は読んでいると思います」と近藤。

皆が継ぎ盤を離れてモニターに注目する中、永瀬はここでも攻めを選んだ。近藤説ではなく、控室で中村と私が検討していた激しい寄せ合いである。大駒を取り合い、王手で飛車を打ち込み、桂を取りつつ飛車を成る。控室の当初の検討通り「将棋の面白さと難しさを凝縮したような局面」になった。「さあ、ここは間違いなく藤井は長考だ」と、立会人の中村修九段と継ぎ盤の前に戻った。

ところが「歩成りを指しました」と中継記者の声。ええっ、もう？

1分で指していい手ではない

再びあれこれ調べる。調べ直すと次々と新しい手が出てくる。受けきれていると思った検討手順に絶妙の攻めがあり、勝ち負けが逆になる変化が出てくる。

駒を動かしては戻し、それでも結論が出ない。私は歩成りの消費時間を中継記者に聞き、「1分です」と言われてのけぞった。双方の玉が危険な状態で、攻めも受けも読まねばならず、1分で指していい手ではない。いや、指せる手ではない。

ということは、藤井はこの局面も、その後の進行も、すでに読み切っているということになる。我々は恐ろしいものを見せられている。

藤井玉が助かる唯一の道だった

永瀬は45分の考慮で金を打って王手。このとき、当初は玉が7筋に逃げれば後手勝ちと見ていたのだが、実はそこで先手が桂を捨て、9筋に角が飛び出る妙手順があることがわかった。だが5筋に逃げると、今度は2二の銀が寄せに役立ってくる。角が2筋に出る手もある。

藤井は5筋に玉を逃げた。永瀬は竜で桂を取って、詰めろをかける。先手玉に王手を一発かけて取らせ、さあ次の一手は……。皆が注目する中、藤井は1分も使わずに自陣に飛車を放った。

思わず「さすがです」と声が出た。飛車と交換させて竜を盤上から消せば、後手玉に寄りはない。かといって先手が竜を逃げると、この飛車で2筋の銀を取られてしまう。受けながら攻めにも役立つ自陣飛車。大胆なようで自然な一手、惚れ惚れするほど素晴らしい。

この手は、すべての変化を調べ尽くした後にようやく中村が発見したものだ。それもAIの評価値が後手に傾いているとわかったうえで。恐ろしいことに、局後のインタビューで、藤井は16手近く前から読んでいたことを明かした。

なんという読みの深さと正確さだろうか。玉を5筋に逃げてからの自陣飛車というのは、藤井玉が助かる唯一の道だった。

近藤も「見えなかった」と吐露

解説会場から戻った近藤も、「飛車打ちは素晴らしい手でしたね。私は見えませんでした」と興奮した口調で語った。そして、苦笑する。

「棋王戦第3局で解説をしたんですが、最後の増田さんの絶妙の銀打ちが見えなくて『素晴らしい手ですね』と感嘆したんです。2週続けて解説会で同じことを言うとは……」

近藤は実に誠実な人柄で、「見えなかった」ということを率直に打ち明けてくれる。2024年度の朝日杯将棋オープン戦で優勝し、2025年度からは順位戦でA級に参戦。先日のA級最終局では名人挑戦者となった糸谷哲郎八段に勝っている。A級初参戦で6勝3敗という見事な成績を収め、来期の挑戦争いも期待できそうだ。

本局でも随所で鋭い指摘をしていたが、その近藤をも感心させる手順だ。藤井と永瀬がいかに高度な将棋を戦っているか、改めて感嘆する。

永瀬は明らかに辛そうだった

モニターを見ると、永瀬は明らかに辛そうだ。対して藤井は、休憩明けに盤にかじりついて読みふけっていた時とは姿勢が違う。背筋が伸びてしゃんとしている。「解析完了」の顔だ。

永瀬はやむなく竜を逃がしたが、後は藤井の独壇場となった。先手玉近くにと金が入り、自陣では銀を取りつつ飛車を逃げ、蓄えた駒で寄せに出る。午後5時14分、88手で藤井勝ち。

対局直後のインタビューでは、藤井は「歩を突かれていい対応がわからなかったので、序盤の手の組み合わせを工夫しなくてはいけなかったかなと」と語り、永瀬は「（飛車を打たれた）形は認識はしていたのですが、思ったよりダメになってしまった気がします」と、互いに正直な感想を述べた。

終わる気配がない感想戦…盤上に目線が釘付けの2人

両者で大盤解説会場での挨拶を終え、感想戦に。

藤井は、44手目に銀を出た手の感触は良くなかった様子で、別の手を検討する。この一手から藤井は苦難の道を歩むことになったが、その銀が最後に働いて詰みとなった。盤上の物語にシナリオはない。

藤井は1時間23分も持ち時間を残していた。なので余力を残しているかと思ったが、それでもかなり疲れているようだった。A級最終局の解説会のときには、検討室でずっと駒をクルクル回していたのに、今回は1回だけ。

しかし疲れているのは永瀬も同じだ。対局数が尋常ではない。本局に勝てば、初めて藤井からタイトルを奪えたのだから、無念さはひとしおのはずだ。

それでもこの終盤戦は面白かったのだろう。先手が王手で金を打つ手に代えて、角を2四に出る手を熱を込めて調べ始めた。やがて藤井が香を打って受ける手を示すと、「これは強敵ですね」と、永瀬と藤井がようやく笑う。

その局面だけで30分以上も検討していたが、飛車を取らずに受けに回る手は検討の遡上にすら上がらなかった。互いに「この将棋はこういう方針なのだから」という共通認識があったのだろう。

感想戦が終わる気配がまったくない。困ったのは立会人の中村だ。終局と同時にスタッフは打ち上げの準備をしている。

「もうそろそろ」と中村が声をかけたのは、感想戦開始から1時間10分が過ぎた頃だった。だがそれでも二人の目線は盤上に釘付けのまま。

しばらくして、ようやく座り直してお辞儀をし、藤井が駒を片付けて再度深い一礼。2日間の激闘が幕を閉じた。中村に「渋々声をかけていましたね」と話すと、苦笑いしながら「良い将棋でしたね。名局でした」と満足げに笑った。

あの手以外では藤井が負けだった

打ち上げの前、近藤に話を聞いた。

「思わぬところで戦いが起きて、永瀬さんがうまくいっているように見えましたが、手順の組み合わせが難しかったですか」

「近藤さん推奨の『金引き』は検討されませんでしたね」と尋ねると、

「永瀬さんは方針の一貫性を意識していたのでしょう。それはとても自然だったと思います。それに、あの自陣飛車以外では藤井さんが負けでしたから。実際指されてみると、本当に良い手でした。あの局面で『次の一手は？』と出題されたらわかるかもしれませんが、かなりも前から視野に入れていたというのは、さすが藤井さんですね」

いえいえ、金引きを見つける近藤さんもすごいですよ。

藤井もライバルも進化を止めない

那須塩原駅に向かうタクシーの車中で、運転手さんに話しかけられた。

「今日の結果はどうなったんですか？ 藤井さんが勝った？ それは盛り上がりますね」

続けて言う。

「10年以上前に羽生さんを乗せたことがあるんですよ。とても礼儀正しい方でしたね」

そう。藤井、永瀬、中村、近藤。皆、礼儀正しい、いい人なのだ。

本局の永瀬の迫力ある攻め、藤井の曲芸師のような受け、そして絶妙の自陣飛車。見どころの多い一局だった。それにしてもレベルが高い。150キロの球に驚いていたのが、今や160キロの速球が変化してくる。しかもそれを難なく打ち返している。藤井に引っ張られて皆のレベルが上がっているのだ。

藤井も進化を止めない。本局の角換わり拒否もそうだが、増田との棋王戦もそうだ。第1局では棒銀にしたが、先手で序盤に「2七銀」という符号はわずか2局目だ。新しいことに挑戦し、芸域を広げようとしている。

ああ、やっぱり現地で見るのはいいなあ。疲労感はあったが、素晴らしい出演者による壮大なドラマを見たような満足感とともに、大田原市を後にした。

写真＝勝又清和

（勝又 清和）