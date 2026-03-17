須田亜香里、“夜な夜な”焼いた手作りクッキーを披露「美味そう」「限定販売お願いしたい」
元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りのクッキーを披露した。
【写真】「限定販売お願いしたい」須田亜香里が披露した手作りの“アイスボックスクッキー”
須田は「先日、久々に食べたくなって夜な夜な焼いたクッキー」と、オーブンの天板に並んだアイスボックスクッキーの写真をアップ。「生地作りも形成も結構面倒だけど、やっぱりこれが好き」と明かした。
コメント欄には「美味そう」「食べたーい」「亜香里さんのお手製を食べられたら思い残すことない」「あかりんのクッキーを食べたゆりあちゃんが羨ましい」「ファンクラブ限定かつこの時期だけの限定販売お願いしたい」などの声が寄せられている。
【写真】「限定販売お願いしたい」須田亜香里が披露した手作りの“アイスボックスクッキー”
須田は「先日、久々に食べたくなって夜な夜な焼いたクッキー」と、オーブンの天板に並んだアイスボックスクッキーの写真をアップ。「生地作りも形成も結構面倒だけど、やっぱりこれが好き」と明かした。
コメント欄には「美味そう」「食べたーい」「亜香里さんのお手製を食べられたら思い残すことない」「あかりんのクッキーを食べたゆりあちゃんが羨ましい」「ファンクラブ限定かつこの時期だけの限定販売お願いしたい」などの声が寄せられている。