新潟出身のお笑い芸人・おばたのお兄さん（37）が、自身のYouTube「おばたのおニイガタch」を更新。新潟史上初の2校同時出場を決めた帝京長岡と日本文理の魅力を語り尽くした。

ゲストに迎えたのは青森・弘前実の野球部出身でもある後輩芸人・漢咲コータロー（33）。西武・外崎脩汰とチームメートだった元高校球児で、おばたが「芸人界で一番高校野球に詳しい」と紹介する人物だ。

21世紀枠での同時出場はあったが、北信越地区ワンツー出場は新潟史上初。漢咲は「意地と夢のセンバツ」と説明した。

特に注目したのはセンバツ初出場の帝京長岡。元プロ投手の芝草宇宙監督を招へいし、甲子園出場は悲願だった。

2023年夏の新潟大会決勝では現阪神の茨木秀俊をエースに擁し、日本文理の現ロッテ・田中晴也と延長11回を戦い、あと一歩及ばなかった。

2024年夏の決勝も新潟産大付の前に散った。

ようやくつかんだ甲子園切符。全国から野球留学生が集まっているのが特徴で、地元の軟式野球出身者の多い日本文理とは対照的だ。

漢咲が注目するのは帝京長岡のエース・工藤壱朗と日本文理の主軸・秦碧羽だが、今回は注目選手より2校の対照的なチーム作りが興味深いという。

漢咲は「全国から夢を追ってきた帝京長岡と地元叩き上げの日本文理。どっちも新潟の代表。この2校を認めながら頑張ってベスト8までって見方が一番面白い」と両校応援を勧めた。