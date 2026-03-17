〈「飛車を打たれて詰みです」藤井聡太が感想戦でポツリ…敗戦後の“まさかの一言”に、勝者・永瀬拓矢すら「詰みなんですか…」と驚愕した〉から続く

1分、わずか1分だった。

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絶対に1分で指せない局面、いや、指してはいけない局面のはずだった。それを1分で指したということは……。私の顔を見た中継記者が「勝又七段は、怖いものを見た、といった表情」とコメントした。立会人の中村修九段も、私と同じ表情だった。（全2回の1回目／後編を読む）



藤井聡太王将（右）に永瀬拓矢九段が挑んでいる ©︎勝又清和

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大盤解説会では相変わらず「口からAI」状態だったが…

藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第5局が、3月8・9日にかけて栃木県大田原市「ホテル花月」で行われた。

2月17・18日に行われた第4局は、後手番の永瀬が完勝した。藤井は先手番ながら何もできなかった。

2月26日、静岡市で行われたA級順位戦最終局の大盤解説会で、私はパソコン操作の担当として藤井と一緒に仕事をした。藤井は「解説は初心者なので」と謙虚かつユーモアあふれる口調だったが、その解説は正確無比。ほとんど「口からAI」状態で符号が流れ出るうえに読みが速く、私のパソコン操作が追いつかないほど。控室では終始笑顔で、駒をクルクル回しながら楽しそうに検討していたのが印象的だった。

「精神的に良好と言えない」不調を自ら認めた藤井

最近、藤井は珍しく負けが込んでいる。3月1日に行われた第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局では、挑戦者の増田康宏八段に対し、藤井は「終盤のいちばん大事なところでやってはいけないミスが出てしまった」という見落としで逆転負け。王将戦七番勝負は1勝3敗、棋王戦五番勝負は1勝2敗と、どちらのタイトル戦もカド番に追い込まれた。さらに3月5日、第11期叡王戦本戦準決勝でも永瀬に負け、2年ぶりの叡王戦の番勝負登場を逃した。

ここ10局で5勝5敗という、藤井らしからぬ星勘定。本局前日のインタビューでは「内容が良くないことが結果に出ている。精神的に良好と言えないところが正直ある」と答えていた。藤井がこれほどネガティブなことを言うのは記憶にない。

逆に永瀬は、3月2日の順位戦A級プレーオフに敗れて名人挑戦権を逃したものの、先述したように叡王戦準決勝では完璧な将棋を指して藤井に勝利。「不倒」の異名そのままの男だ。

永瀬がくり出した「前代未聞の仕掛け」

さて本局。先手の永瀬は角換わりに誘導したが、藤井は角道を開けずに拒否し、力戦に持ち込んだ。藤井がこの作戦を採用したのは、2024年の伊藤匠との第49期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局以来。その将棋では伊藤が棒銀の急戦策を採り、藤井が勝利している。

永瀬は持久戦を選択。両者とも雁木に組む形となった。

序盤早々、9筋の端歩を突き越したのが藤井の工夫。だが、なぜ永瀬は突き越しを許したのだろうか。棋士は皆そう思っていたのではないか。持久戦なら端の位が大きな意味を持つからだ。

その答えが出たのは午後3時。永瀬が59分もの考慮で、その9筋から逆に仕掛けたのだ。玉側の香を先に捨て、桂で取り返しにいく。1歩損なうえに桂が端に跳ねる悪形。前代未聞の仕掛けであり、調べるまでもなく新手だ。

将棋界では「平成の非常識は令和の常識」と言われるものの、こんな仕掛けが成立するのか。狙いは2つ。盤面の左側では香を捨てて角を端に出る間接的な王手飛車の筋、右側では2筋に香を打っての「飛車・香」二段ロケット。両方を受けるのは至難の業だ。

藤井は香を取る手に53分を使い、その後も20分前後の考慮を重ね、44手目に5三の銀を前に出た。これは後手からみて右側を捨て、左側をケアした意味。永瀬は飛車の上に香を設置し、藤井がそのロケットの直撃を避け、角を引いたところで1日目を終えた。

控室の棋士たちも驚くばかりだった

2日目。私は朝早い新幹線に乗り、午前9時に那須塩原駅に到着した。大田原市が用意してくれた対局会場行きシャトルバスの中で中継を見る。永瀬が竜を作ると、藤井はその竜を捕獲しにいく。いやはや朝からもう大決戦だ。

会場の「ホテル花月」はタイトル戦の常連で、藤井にとっても3回目となる。控室に入り、立会人の中村修九段に挨拶。

「ここでは何回も立会いを務めたけど、今回は特別でね」

と中村。記録係を務める水谷隼也初段は、中村の弟子なのだ。

「水谷くんは記録係の経験は豊富だけど、二日制のタイトル戦は初めてなのでヒヤヒヤして。封じ手のときも図面を対局者に渡し忘れそうになっていたよ（笑）」

と苦笑い。

ホテル内で大盤解説を務める近藤誠也八段と、聞き手の和田あき女流二段にも挨拶。午前から開始された解説会には、月曜日だというのにファンが大勢詰めかけていた。

中村と近藤と和田に、永瀬の仕掛けについて聞いてみると、3人とも「見たことない仕掛けでびっくりしました」と口を揃える。

「藤井さんも端を突かれて、事の重大さに気がついたと思います。後手玉の位置など、すべての条件が揃っていないとできない仕掛けですよね」

と、中村は分析していた。

「藤井聡太に攻め勝つ」永瀬の姿勢は一貫していた

永瀬は竜を切って得た銀で角金両取りをかける。桂頭に歩を打たれても、受けずにそのまま角を取って前進を続ける。「攻め勝つぞ、という永瀬さんの強い意志を感じますね」と中村。対して藤井は、桂を取る手に57分も費やした。他に有力な候補手もないのになぜなのか？ 私は中村と「いったい何を考えているんだろうね」と、のんきに藤井の思考を推理していた。

永瀬は角を取った銀でさらに香を取り、攻め駒を補充していく。永瀬が香を手中にしたことで、1日目に9筋から仕掛けた直後の「香を捨ててからの角打ち」という切り札が再び生じた。

だが、藤井は受けずに飛車先の歩を突く。両者とも後戻りはしない。距離を詰めての打ち合いだ。突かれた歩を取るか、あるいは攻めるか。

永瀬は本局最長となる77分の長考で、切り札の香打ちを敢行した。今シリーズ、永瀬の姿勢は一貫している。攻め勝つこと、打ち勝つこと。藤井の終盤力を恐れず、距離を詰めた接近戦を厭わない。

ここで藤井が40分使って昼食休憩に入った。

写真＝勝又清和

〈わずか1分で着手→背筋をすくりと伸ばして「解析完了」の顔に…カド番に追い込まれた王将戦、藤井聡太は「おそろしいもの」を我々に見せた〉へ続く

（勝又 清和）