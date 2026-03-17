「ファーム・西地区、阪神１−２オリックス」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

「５番・ＤＨ」でプロ初スタメンとなった、阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（創価大）は、初打席でヒットを放つなど、２打数１安打。上々のデビューを飾った。

二回の第１打席、オリックス・片山の直球を捉え左前打。プロ初打席で初ヒットを記録した。四回の第２打席では、初球から積極的にスイングを仕掛け、痛烈な中飛だった。プロでの初実戦を終え「新しい場所で野球をすることになっての初めての打席だったので、緊張はあった。反省はいろいろあるけど、ある程度は振れていたので、これからのプラスになると思う」と振り返った。

平田２軍監督は「久しぶりの実戦にしては、いい感じで打っていた。やっぱ雰囲気あるわな」と評価。今後もＤＨでの起用を続け、段階を踏んで守備についていく方向だ。

立石は１月の新人合同自主トレで「右脚の肉離れ」を起こし離脱。２月のキャンプは別メニューとなっていた。徐々に状態を上げ、ついにデビューを果たした。