セラミドスキンケアが皮膚炎症状を改善させるメカニズム

犬のアトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能が低下することで発症・悪化する慢性的な皮膚疾患です。

健康な皮膚では、セラミドという脂質成分が角質層に豊富に存在し、水分の蒸発を防ぎ、外部からの刺激物質や細菌の侵入を防ぐバリアとして機能しています。しかし、アトピー性皮膚炎の犬では、このセラミドの量が著しく減少しており、皮膚から水分が過剰に失われる状態になっています。

セラミドスキンケアの最新研究

今回の研究では、アポキルという薬を1日1回服用している20頭の犬を対象に、セラミド配合の入浴剤グループとシャンプーグループに分けて4週間の試験を実施しました。入浴剤は35～37度のお湯に溶かして20～30分間浸かる方法で、シャンプーは通常通りの洗浄方法で、どちらも週2回使用しました。

評価には、皮膚症状の重症度を測るCADESI-04スコア、痒みの程度を測るPVASスコア、そして皮膚のバリア機能を示す経皮水分蒸散量（TEWL）という3つの指標が用いられました。TEWLは皮膚表面から蒸発する水分量を測定するもので、数値が高いほど皮膚バリア機能が低下していることを意味します。

結果として、入浴剤グループとシャンプーグループの両グループともに皮膚症状の有意な改善が見られました。さらに、痒みについても同様に、両グループで2週間後と4週間後に有意な改善を示しました。

特に注目すべきは、両グループにおいて皮膚のバリア機能の改善も認められたことです。これは単に症状が緩和されただけでなく、皮膚の根本的な機能が回復していることを示唆しています。

実際に薬の量を減らせた驚きの結果

この研究で最も注目すべき成果は、セラミドスキンケアの併用により、実際に薬の投与量を減らせたという点です。20頭のうち11頭については、2週目から段階的に薬の減量を試みました。

重要なのは、この薬の減量によって症状が悪化しなかったという点です。薬物療法のみでは、減量すると症状が再燃するリスクが高まりますが、セラミドスキンケアを併用することで、より少ない薬の量で症状をコントロールできる可能性が示されました。

長期的な薬物療法には副作用のリスクも伴います。アポキルは比較的安全性の高い薬剤ですが、長期使用では免疫機能への影響や感染症のリスクはゼロではありません。セラミドスキンケアとの併用などにより薬の量を減らせれば、こうしたリスクを低減しながら、良好な症状コントロールを維持できる可能性があります。

また、経済的な観点からも、薬の使用量が減ることは飼い主の負担軽減につながります。アトピー性皮膚炎は生涯にわたる治療が必要となることが多く、長期的なコストは決して軽視できません。

飼い主による評価も良好だった日常的な使いやすさ

治療法の評価において、臨床的な効果と同様に重要なのが、実際に使用する飼い主の視点です。今回の研究では、試験終了後に飼い主に対するアンケート調査も実施されました。

アンケートでは6つの項目について、5段階評価で回答が求められました。痒みの改善、鱗屑や乾燥皮膚の改善、紅斑の改善、脂漏症の改善、入浴後の臭い、そして使用の便利さについて尋ねられました。入浴剤グループの評価では、すべての項目で平均4.0以上のスコアを記録しました。

特に使用の便利さについては4.7という高評価で、日常的に継続しやすい治療法として認識されていることがわかります。シャンプーグループも同様に、すべての項目で4.0前後の評価を得ました。

アトピー性皮膚炎の治療では、継続性が極めて重要です。どんなに効果的な治療法でも、手間がかかりすぎたり、犬や飼い主にストレスを与えたりするものでは、長期的な継続は困難です。週2回という頻度は、毎日の投薬に比べれば手間はかかりますが、多くの飼い主にとって実行可能な範囲であることが示唆されました。

まとめ

セラミド配合の入浴剤やシャンプーは、犬のアトピー性皮膚炎において症状改善と皮膚バリア機能の回復をもたらし、薬の減量にも貢献します。週2回ほどの使用で効果が期待でき、飼い主からの評価も良好な補助療法として有用と考えられます。

（参考文献：獣医臨床皮膚科 30 (4): 203-209, 2024）

(獣医師提供：大西 一輝)