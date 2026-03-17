【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を考えてみよう！ヒントはフランスの伝統的なお菓子
普段、何気なく耳にしている言葉の「響き」をヒントに、パズル感覚で脳のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、旅先で見かける名前、人気のスイーツなどの言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして考えてみましょう。
□□ま
□□れ
あ□□け
ヒント：素朴さが消えておしゃれな雰囲気になることを何という？
答えを見る
↓
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▼解説
かぬま（鹿沼／沼）
かぬれ（カヌレ）
あかぬけ（垢抜け）
栃木県の地名などにも使われる「鹿沼（かぬま）」、外はカリッと中はモチッとした食感の「カヌレ（かぬれ）」、そして洗練された様子を指す「垢抜け（あかぬけ）」。特定の場所、甘い誘惑、そして変化と、多彩なジャンルの言葉たちが「かぬ」という共通の響きによって丁寧につながりました。達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、旅先で見かける名前、人気のスイーツなどの言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ま
□□れ
あ□□け
ヒント：素朴さが消えておしゃれな雰囲気になることを何という？
↓
↓
↓
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正解：かぬ正解は「かぬ」でした。
▼解説
かぬま（鹿沼／沼）
かぬれ（カヌレ）
あかぬけ（垢抜け）
栃木県の地名などにも使われる「鹿沼（かぬま）」、外はカリッと中はモチッとした食感の「カヌレ（かぬれ）」、そして洗練された様子を指す「垢抜け（あかぬけ）」。特定の場所、甘い誘惑、そして変化と、多彩なジャンルの言葉たちが「かぬ」という共通の響きによって丁寧につながりました。達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)